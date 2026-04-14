La declaración de las jugadoras del Club Alemán imputadas por abuso: "Jamás podría darme cuenta de que la pasó mal"

Club Alemán Guaymallen La denunciante de abuso sexual dejó de jugar en el club meses después.

Las frases textuales de las acusadas de abuso sexual

"Cualquier persona que haya hecho un deporte en equipo y haya llegado a primera división sabe que la bienvenida es parte de esto. Es un momento que como jugador de inferiores lo esperás porque es de alegría y diversión".

de inferiores lo esperás porque es de alegría y diversión". "Las 6 chicas estaban muy emocionadas por ese momento. Las que no quisieron hacer actividades no lo hicieron. Siempre que no querían hacer algo lo expresaron y las bancamos".

"La bienvenida es una actividad socialmente aceptada y naturalizada en todos los ámbitos deportivos. No es una obligación. Volvimos a explicitar que si existía alguna actividad en algún momento en la que no querían participar, lo dijeran y no tendrían que hacerla".

"Después de la bienvenida tuvimos una charla donde las chicas nos dijeron que lo único que no querían era que subieran videos de ellas a las redes sociales".

"La denunciante nos dijo que 'si mis papás se enteran de esto se va a armar tremendo quilombo'. Me acerqué a pedirle perdón al padre y me contestó violentamente que éramos unas violadoras en manada".

"No estaba jugando porque me había operado de una rodilla. Estaba con muletas y férula por lo que me quedé sentada durante todos lo juegos. A ella se la notaba muy alegre".

"Por más que revise la situación, y lo vengo haciendo hace 3 años, jamás podría darme cuenta, de que la pasó mal. Todo lo contrario, creo que tanto con ella como con el resto de las chicas, al menos en ese momento, logramos nuestro objetivo, que fue y que es, reírnos y generar recuerdos".

club aleman 2 El expediente de abuso sexual continúa con la ronda de imputaciones.

Imputación por abuso sexual

Según la imputación, el 20 de abril de 2023 cerca de las 23 se realizó un ritual de bienvenida a 6 menores de edad que fueron ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped. A las jóvenes les dijeron que debían llevar ropa para "mancharse" y las hicieron ingresar al baño de la cancha del Club Alemán.

Según la denunciante, le hicieron sacar el corpiño y taparse con papeles. Luego le vendaron los ojos con toallitas higiénicas femeninas. Mientras le gritaban frases de connotación sexual, la obligaron a gritar "¡gol!" y le metieron una salchicha en la boca. También le colocaron una morcilla entre su calza y su bombacha. Le arrojaron a la cara un preservativo con yogurt en su interior, y le cortaron y tiñeron el pelo.

Luego de más de 2 años de investigación, la fiscal María de las Mercedes Moya decretó el archivo del expediente el 2 de junio de 2025. La investigadora consideró que existió una situación humillante en el ritual de iniciación, pero que no se consumó el delito de abuso sexual ya que no hubo contacto físico directo entre las jugadoras mayores y la menor de edad.

Los abogados de la denunciante -Lucas Lecour y Francisco Machuca- apelaron esa decisión y lograron que el juez Diego Flamant revoque el archivo. Ese magistrado consideró que desde un principio la víctima declaró que no le había gustado lo ocurrido y que el delito de abuso no sólo se refiere a una alteración en la libertad sexual sino también en el pudor sexual. En concreto, ordenó que se profundice la pesquisa bajo el mando de otro fiscal.

El expediente cayó en manos de otro integrante de la Fiscalía de Delitos Sexuales: Mauro Perassi. Este último pidió directivas expresas a su fiscal en jefe y el dictamen fue que había que imputar a las 10 jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de 2 o más personas -prevé de 3 a 10 años de prisión-.