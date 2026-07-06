Una mechera le robó ropa del local la dueña la persiguió y le dio una lección

De acuerdo con comerciantes de la zona, la mechera ya había sido identificada en distintos locales. Incluso, aseguraron que anteriormente había intentado estafar a otros negocios mediante transferencias bancarias falsas.

El episodio comenzó en un comercio ubicado en el centro de Lanús Este. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer escondía varias prendas entre sus cosas antes de abandonar el local sin pagarlas.

Al advertir la maniobra, la dueña salió a perseguirla y consiguió alcanzarla a pocos metros del negocio. Allí comenzó un fuerte cruce verbal mientras otras personas llamaban a la Policía y aguardaban la llegada de una agente.

“Dame las calzas, dame las calzas”, le reclamó insistentemente la comerciante. Con el paso de los minutos, la tensión fue en aumento y la mujer explotó de bronca.

“Me levanto a las 5 de la mañana para laburar. Tengo 55 años, ¿qué me venís a tomar de gila?”, le gritó. “¿Tenés hijos? Andá a laburar. Estoy enferma, tengo una enfermedad pulmonar y vos me venís a afanar. Yo vengo a trabajar todos los días”, le dijo.

Visiblemente indignada, la mujer le planteó: “Me hubieras pedido y te lo hubiera dado. ¿Sabés cuánta ropa le doy a la gente?“.

“Me levanté a las 5 de la mañana para ir a buscar mercadería y que esta rata me la afane”, cerró, mientras la policía contenía la situación.

Fuente: tn.com.ar