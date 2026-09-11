"Casi nadie lo sabe": los errores ocultos de limpiar con remeras viejas el piso de casa

Según explican expertos en mantenimiento de casa, la estructura propia del algodón no está diseñada para retener partículas finas ni suciedad compleja al momento de fregar los pisos.

La estructura de la ropa no está diseñada para limpiar los pisos de casa.

Por qué no se debe limpiar los pisos con telas de algodón

A diferencia de lo que se cree habitualmente, las fibras del algodón tienen una morfología gruesa y redondeada. Al entrar en contacto con el polvo, el hollín o la grasa acumulada en la superficie, este tipo de tela no atrapa las impurezas, sino que tiende a esparcirlas por toda la casa.