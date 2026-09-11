"Casi nadie lo sabe": los errores ocultos de limpiar con remeras viejas el piso de casa

Durante años, convertir aquellas remeras de algodón descoloridas, camisas usadas o trapos improvisados en elementos para repasar la casa ha sido una de las alternativas caseras más populares. Sin embargo, lo que suele considerarse una solución práctica y económica esconde un problema de efectividad que la mayoría de las personas pasa por alto al encarar la limpieza diaria.
Según explican expertos en mantenimiento de casa, la estructura propia del algodón no está diseñada para retener partículas finas ni suciedad compleja al momento de fregar los pisos.
Por qué no se debe limpiar los pisos con telas de algodón
A diferencia de lo que se cree habitualmente, las fibras del algodón tienen una morfología gruesa y redondeada. Al entrar en contacto con el polvo, el hollín o la grasa acumulada en la superficie, este tipo de tela no atrapa las impurezas, sino que tiende a esparcirlas por toda la casa.
Este fenómeno provoca diversos inconvenientes durante la rutina de limpieza:
- Arrastre de mugre: en lugar de capturar el polvo, el paño desgastado desplaza la suciedad de un rincón a otro de los pisos, exigiendo más pasadas y esfuerzo.
- Mayor consumo de insumos: para compensar la falta de adherencia de la tela, se suele recurrir a una cantidad excesiva de detergentes, desengrasantes o limpiadores multisuperficie, lo que genera un gasto innecesario dinero.
- Residuos y pelusas: la ropa desgastada por el uso y las lavadas constantes suele desprender microfibras y hilos que quedan adheridos a los baldosines, cerámicos o maderas, arruinando el acabado final.
La alternativa recomendada para la higiene del hogar
Para lograr una correcta conservación de los pisos y optimizar el tiempo dedicado al cuidado de la casa, los profesionales recomiendan volcarse por materiales diseñados específicamente para tal fin, como los paños y mopas de microfibra.
La microfibra cuenta con filamentos diminutos que actúan como pequeños ganchos capaces de atrapar el polvo y los microorganismos por fricción electrostática, permitiendo higienizar grandes extensiones con muy poca cantidad de agua y sin necesidad de saturar los ambientes con químicos corrosivos.
En pocas palabras
- Peligro oculto: limpiar los pisos de casa con remeras viejas puede esparcir la suciedad en lugar de atraparla.
- Fibras de algodón: su estructura gruesa y redondeada no retiene partículas finas, arrastrando mugre y dejando residuos.
- Alternativa: se recomiendan paños y mopas de microfibra por su capacidad para atrapar el polvo eficientemente.