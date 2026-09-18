Atención mendocinos: tirar basura en lugares prohibidos tendrá consecuencias y se podrá denunciar con una foto

Por el fenómeno de El Niño, que se cree que traerá a Mendoza lluvias y tormentas con una gran cantidad de agua, la provincia toma todas las medidas necesarias para evitar que las calles colapsen. Una de ellas es con la participación ciudadana, ya que cualquiera podrá denunciar a quien deseche basura o cualquier tipo de residuos en cauces de agua, canales e incluso en las acequias.
La Ley fue aprobada esta semana en la Legislatura, en la que se establece el Modo Testigo para quien quiera denunciar infracciones ambientales con fotos y/o videos de la persona que cometa esta infracción que puede traer graves problemas para todos cuando lleguen las precipitaciones pronosticadas.
De esta manera, las imágenes con georreferenciación, día y hora, serán analizadas por personal capacitado para determinar que sean reales y no realizadas con inteligencia artificial o anteriores a la entrada en vigencia de esta normativa. Una vez todo corroborado, el presunto autor de tirar basura en lugares prohibidos será citado y tendrá derecho a defensa.
Sanciones por tirar basura en lugares no permitidos
La Legislatura también dio media sanción para las multas a quienes arrojen basura donde no se debe y que, como consecuencia, contribuyan a que las calles colapsen ante una fuerte lluvia o tormenta. En caso de ser aprobada, estipularon sanciones económicas de hasta $6.000.000, días de arresto o trabajos comunitarios para compensar la infracción cometida.