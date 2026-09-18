Atención mendocinos: tirar basura en lugares prohibidos tendrá consecuencias y se podrá denunciar con una foto

La Ley fue aprobada esta semana en la Legislatura, en la que se establece el Modo Testigo para quien quiera denunciar infracciones ambientales con fotos y/o videos de la persona que cometa esta infracción que puede traer graves problemas para todos cuando lleguen las precipitaciones pronosticadas.

De esta manera, las imágenes con georreferenciación, día y hora, serán analizadas por personal capacitado para determinar que sean reales y no realizadas con inteligencia artificial o anteriores a la entrada en vigencia de esta normativa. Una vez todo corroborado, el presunto autor de tirar basura en lugares prohibidos será citado y tendrá derecho a defensa.