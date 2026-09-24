Los jóvenes de la LLA organizaron un congreso en un día bien peronista: "La provincia más mileista"

La Libertad Avanza en Mendoza: desde influencers hasta políticos

Según contaron desde la organización, el congreso tendrá paneles vinculados con la batalla digital, el liderazgo y la política, además de la participación de influencers reconocidos a nivel nacional y dirigentes políticos de la provincia.

El lugar y el horario no fueron difundidos públicamente. Quienes se inscriban serán incorporados a un grupo de WhatsApp en el que se comunicará la ubicación y el cronograma de la jornada.

Una fecha fuerte para el peronismo

La elección del 17 de octubre no pasa inadvertida en el mundillo político. Ese día de 1945, una multitud de trabajadores y militantes se movilizó hacia Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón, que estaba detenido en la isla Martín García.

La movilización terminó con la liberación de Perón y quedó incorporada a la identidad política del peronismo. Con el tiempo, el 17 de octubre se transformó en el Día de la Lealtad, una de las principales fechas para los militantes justicialistas.

Que la juventud de La Libertad Avanza organice justamente ese día -clave para su opositor- su primer gran encuentro provincial deja abierta la lectura política.

La identidad libertaria

Más allá de la chicana, el congreso es parte de la estrategia de LLA de consolidar una estructura política propia en Mendoza, con especial atención a los jóvenes, pata fuerte del electorado del partido de Javier Milei.

Redes sociales de Javier Milei

La convocatoria habla de una generación que decidió "involucrarse y pasar a la acción" y propone una jornada que combina formación política, debate y herramientas para la comunicación en redes.

La presencia de influencers nacionales da cuenta, justamente, que la importancia de la batalla digital para La Libertad Avanza, que logró construir desde las redes sociales buena parte de su identidad política.