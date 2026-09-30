El fiscal pidió procesar a Facundo Leal y la "banda de los mendocinos" por el caso ARSAT

Facundo Leal permanece en domiciliaria por drogas. Ahora pidieron su procesamiento en la causa ARSAT. Foto: redes sociales

Leal, además, permanece detenido bajo prisión preventiva domiciliaria en Buenos Aires por otra de las causas que lo tiene como protagonista: la investigación por presunto tráfico de drogas con fines de comercialización. Hace dos semanas, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación de su defensa y dejó firme la medida.

Qué investiga la causa ARSAT

La causa arrancó con un robo de equipos de ARSAT en un depósito de San Fernando, pero con el correr de la investigación, la mirada de la Justicia se posó en la contratación de la empresa que debía custodiar los materiales. Al tirar del hilo, la fiscalía se encontró con un enredo de contratos, llamados, chats y movimientos de dinero que puso en la mira a funcionarios mendocinos y a empresarios.

Los imputados, que son 10 por ahora, son investigados por defraudación a la administración pública, malversación, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La hipótesis central sostiene que hubo un direccionamiento de contratos para favorecer a Argentina Logistic Service (ALS) y que funcionarios de ARSAT habrían recibido o aceptado coimas a cambio de beneficiar a la empresa.

Y ahí la causa empezó a sumar capítulos. Los investigadores detectaron contrataciones directas y una supuesta compulsa de precios en la que las empresas que se presentaron estaban vinculadas entre sí. También aparecieron chats y comunicaciones que, según la fiscalía, apuntan al presunto pago de sobornos. ALS terminó cobrando casi U$S1,93 millones y $40,3 millones por distintos servicios contratados por ARSAT.

Después llegaron los allanamientos y, con ellos, otra parte de la historia: la “desaparición” de valijas sospechosas del departamento de Leal, viajes al exterior, dólares en efectivo y una vida de lujos. En las propiedades de Leal se encontraron alrededor de U$S2,4 millones, distribuidos entre Mendoza y Buenos Aires. La Justicia intenta determinar ahora si esos fondos tienen relación con las maniobras investigadas.

Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

Además, en el departamento porteño de Leal aparecieron drogas, lo que dio origen a la causa por la que permanece detenido, y también se encontró un bolso con dispositivos profesionales de espionaje.

Leal y tres causas judiciales abiertas

El pedido de procesamiento en ARSAT llega mientras Leal enfrenta otros dos expedientes.

El más avanzado es el relacionado con las drogas encontradas durante los allanamientos. Leal está procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y cumple prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria en Buenos Aires, con monitoreo electrónico.

El 17 de septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de su defensa y dejó firme, en esa instancia, el procesamiento con prisión preventiva. La Sala I consideró que la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva que habilitara la intervención de Casación.

La prisión domiciliaria había sido concedida en julio por el juez federal Sebastián Ramos, a partir de un peritaje que acreditó un cuadro de dependencia a las drogas y recomendó un tratamiento especializado.

La segunda causa es precisamente la de ARSAT, donde ahora el fiscal Domínguez pidió que Leal y los demás acusados sean procesados.

Y el tercer frente judicial se abrió por su paso como presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Allí se investigan presuntas irregularidades vinculadas con adjudicaciones y contrataciones realizadas durante su gestión.