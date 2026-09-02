Mientras Tini Stoessel canta en Guadalajara su familia le estalló las tarjetas: ¿Cuántos millones gastaron?

"Hay cosas de 5 mil a 5 millones. La mayoría son bolucompras y muchas son réplicas, la que más gastó fue Mariana Muzlera, Fran Stoessel compró una computadora de 4 millones y Alejandro Stoessel pagó un préstamo de una billetera virtual, compró luces de pileta y grifería", siguió especificando los gastos de cada miembro.

Tini Stoessel sin plata para pagar el Uber

Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres. "El error es que desde el momento uno, Alejandro Stoesselfue el manager y toda la guita fue a la misma torta...", arrancó en su programa de radio.

"Cuando Tini sale no tiene para pagar el uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.

"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó.