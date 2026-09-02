Tras escandalosos rumores sobre un supuesto acercamiento entre Maru Botana y Alejandro Stoessel, Yanina Latorre reveló el verdadero motivo del enojo de la pastelera con el padre de Tini Stoessel.
Se conoció el insólito motivo por el que los padres de Tini Stoessel vendían panchos en el local de Maru Botana
Salió a la luz la verdadera razón del cambio que enfureció a Maru Botana y estalló la guerra con los Stoessel
"Ellos quisieron vender panchos en el local y no se podía", explicó sobre la franquicia de Maru Botana que adquirió Alejandro Stoessel. Además, trascendió que el productor se había colgado del cable de los vecinos, generando todo un escándalo para la marca de Maru Botana que fue escrachada en todos los medios.
En BONDI, Pepe Ochoa dio más detalles y explicó el motivo por el cual la familia de Tini Stoessel decidió vender panchos en su local.
Según el panelista, la pastelería a cargo de los Stoessel estaba ubicada a seis cuadras del colegio al que asistían Fran y Tini Stoessel por lo que solían llevar a amigos y compañeros a almorzar. Aprovechando el público joven, la mamá de Tini lanzó los panchos como una opción más rápida y accesible a pesar de no contar con la autorización de Maru Botana.
El peor momento de Tini Stoessel con su familia
Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres.
"Tini lo bloqueó cuando decidió no trabajar más con él. Él se ofendió cuando ella le dijo que no iba a administrar más su dinero", arrancó sobre el enojo de Tini con Alejandro Stoessel.
"Les tiene tanto miedo a sus padres que siempre tiene que llevar un testigo cuando se junta con ellos. Siempre va el hermano", siguió sobre la difícil situación que atraviesa la familia. Además, la conductora expresó que Alejandro y Mariana tendrían la idea de que Tini podría gastarse toda su plata con Rodrigo de Paul y por eso tomaron las decisiones que indignaron a la cantante.
Yanina Latorre sobre las finanzas de Tini Stoessel
Días antes, Yanina analizó la situación y dio datos impactantes sobre los ingresos de Tini Stoessel
"Cuando Tini sale no tiene para pagar el uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.
"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó.
En pocas palabras
- Guerra familiar: Se revela el conflicto entre Maru Botana y los Stoessel por la venta de panchos en un local de la pastelera.
- Motivo de la disputa: Los padres de Tini Stoessel vendieron panchos sin autorización en una franquicia de Maru Botana, lo que generó el enojo de la repostera.
- Interna familiar: Yanina Latorre expone tensiones entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro y Mariana, por el manejo de sus finanzas y decisiones profesionales.