Se conoció el insólito motivo por el que los padres de Tini Stoessel vendían panchos en el local de Maru Botana

Según el panelista, la pastelería a cargo de los Stoessel estaba ubicada a seis cuadras del colegio al que asistían Fran y Tini Stoessel por lo que solían llevar a amigos y compañeros a almorzar. Aprovechando el público joven, la mamá de Tini lanzó los panchos como una opción más rápida y accesible a pesar de no contar con la autorización de Maru Botana.

El peor momento de Tini Stoessel con su familia

Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres.

"Tini lo bloqueó cuando decidió no trabajar más con él. Él se ofendió cuando ella le dijo que no iba a administrar más su dinero", arrancó sobre el enojo de Tini con Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel no quiere estar a sola con sus padres.

"Les tiene tanto miedo a sus padres que siempre tiene que llevar un testigo cuando se junta con ellos. Siempre va el hermano", siguió sobre la difícil situación que atraviesa la familia. Además, la conductora expresó que Alejandro y Mariana tendrían la idea de que Tini podría gastarse toda su plata con Rodrigo de Paul y por eso tomaron las decisiones que indignaron a la cantante.

Yanina Latorre sobre las finanzas de Tini Stoessel

Días antes, Yanina analizó la situación y dio datos impactantes sobre los ingresos de Tini Stoessel

"Cuando Tini sale no tiene para pagar el uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.

"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó.