Así fue la traición de Emilia Mernes a Tini Stoessel: "La vio en los ensayos"

"No compartieron ningún hombre lo de los bailarines rebalsó el vaso, arrancó. La ultimaz vez que se presentó Tini en Vélez fue invitada Emilia y explotó todo en los ensayos"

"Tini vio algo que no se esperaba porque le habían mentido. Es muy delicado, despues Emilia medio que resolvió las cosas. Ella sabía que a Tini le molestaba lo que hizo porque ella ya se lo había dicho antes", agregó sin querer ahondar en lo sucedido.

Acusan a Emilia Mernes de siniestra por el video que subió tras la noticia del drama entre Tini Stoessel y su padre.

En medio de las repercusiones por el drama que está viviendo Tini Stoessel, Emilia Mernes publicó un video mostrando su nuevo look y los fans de Tini le dijeron de todo cuestionando el momento en el que eligió hacerlo.

"El día que sale a la luz que a Tini la estafaron sube su cambio de look? Lo desubicada y siniestra que es esta mina", fueron el tipo de mensajes que escribieron en las redes.

Qué dijo Tini Stoessel de su pelea con Emilia Mernes

Tini Stoessel rompió el silencio y habló de lo sucedido durante su show en Tucumán. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.

"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Y sí, les pido por favor, no me interesa que empiecen a cantar y a decir nada de eso”, pidió ante el abucheo del público a Emilia Mernes.