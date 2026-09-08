Vómitos, botellas de alcohol y comida podrida: qué vio La Joaqui el día que Luck Ra la dejó en Madrid

Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.

Tuli Acosta le pegó a La Joaqui donde más le duele

Tras los fuertes rumores sobre el rol de Tuli Acosta en la sorpresiva separación de La Joaqui y Luck Ra, revelaron que la bailarina iniciara acciones legales contra la mejor amiga de La Joaqui.

A través de sus stories de Instagram, Yanina Latorre confirmó que Tuli Acosta le mandó carta de documento a Albere, quien habló de Tuli y Luck Ra durante su visita al streaming de Martín Cirio.

Acosta se mostró furiosa por los dichos de Albere y hasta le pediría una compensación económica a la confidente incondicional de La Joaqui.

Tuli Acosta apuntó contra la mejor amiga de La Joaqui.

Días antes, Tuli Acosta fue vista en un hotel con Luck Ra generando una nueva ola de especulaciones, a pesar de haber negado los rumores que los involucran sentimentalmente.