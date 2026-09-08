Vómitos, botellas de alcohol y comida podrida: qué vio La Joaqui el día que Luck Ra la dejó en Madrid

Tras el comentado cruce en redes entre La Joaqui y Luck Ra luego de que el cantante confirmara el romance de su ex con Tiago PZK, Yanina Latorre reveló la verdad detrás de su separación.
Si bien La Joaqui evitó dar detalles de cómo la dejó Luck Ra en Madrid, Yanina Latorre contó lo escandaloso que fue su encuentro y lo mal que la pasó la joven.
Según explicó, al llegar al departamento donde Luck Ra la estaría esperando, La Joaqui no solo que no pudo entrar por tener mal la clave de ingreso sino que horas despúes al abrir la puerta se encontró con un caos de mugre y desorden, tras los días de fiesta del joven con sus amigos.
Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.
Tuli Acosta le pegó a La Joaqui donde más le duele
Tras los fuertes rumores sobre el rol de Tuli Acosta en la sorpresiva separación de La Joaqui y Luck Ra, revelaron que la bailarina iniciara acciones legales contra la mejor amiga de La Joaqui.
A través de sus stories de Instagram, Yanina Latorre confirmó que Tuli Acosta le mandó carta de documento a Albere, quien habló de Tuli y Luck Ra durante su visita al streaming de Martín Cirio.
Acosta se mostró furiosa por los dichos de Albere y hasta le pediría una compensación económica a la confidente incondicional de La Joaqui.
Días antes, Tuli Acosta fue vista en un hotel con Luck Ra generando una nueva ola de especulaciones, a pesar de haber negado los rumores que los involucran sentimentalmente.
En pocas palabras
- La Joaqui y Luck Ra: Yanina Latorre detalló el escandaloso estado del departamento de Luck Ra en Madrid.
- El escándalo: Se encontraron vómitos, botellas y comida podrida, junto a amigos del cantante.
- Tuli Acosta: La bailarina envió carta de documento a un allegado de La Joaqui por dichos sobre Luck Ra.