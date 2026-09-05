Tuli Acosta le pegó a La Joaqui donde más le duele

Tuli Acosta apuntó contra la mejor amiga de La Joaqui.

Días antes, Tuli Acosta fue vista en un hotel con Luck Ra generando una nueva ola de especulaciones, a pesar de haber negado los rumores que los involucran sentimentalmente.

Luck Ra y Tuli Acosta juntos en un hotel

Durante el fin de semana, Luck Ra fue contratado para cantar en un lujoso casamiento y, según explicó Pepe Ochoa en LAM, estuvo acompañado por Tuli Acosta.

"Estuvieron en el el Hilton. Luck Ra iba a cantar y se volvía. Los empleados no podían creer el operativo en los pasillos porque estaba Tuli con Luck Ra... no querían que se vieran imágenes", lanzó el panelista.

Horas antes, se viralizaron videos de Luck Ra llorando en el escenario de unos de su shows y mostrándose muy abustiado por el hate que recibió tras su separación.

Cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre se metió de lleno en la separación de La Joaqui y Luck Ra.

"Ella estaba convencida que Luck Ra le iba a proponer matrimonio y el la invitó a Madrid para dejarla. Tardó cuatro días porque no se animaba. Él quería empezar a salir de joda", arrancó Yanina Latorre sobre el viaje a España en el que se produjo el fin de la pareja.

"Desde que cortó con La Joaqui, Luck Ra le saca punta. Ella se fue a Costa Rica con su mamá pero está mejor. Luck Ra ahora está deprimido porque tiene miedo a la cancelación y lo están hateando mucho", dijo sobre el presente del cantante.