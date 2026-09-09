Nora Colosimo volvió a LAM como angelita y por primera vez habló de la comentada pelea entre su hija Zaira Nara y Paula Chaves.
La reacción de Nora Colosimo cuando le preguntaron si Zaira Nara es "Tatiana"
La tremenda reacción de la mamá de Wanda Nara cuando le preguntaron por la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves
Si bien no dio muchos detalles, Nora Colosimo especuló sobre posibles motivos laborales aunque no pudo ocultar sus reacciones corporales y gestos generando más especulaciones sobre el distanciamiento entre Zaira y Paula Chaves.
"¿Zaira Nara es tatiana?", le preguntó Ángel de Brito sin vueltas por el noviazgo de la modelo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves. "No me consta", dijo Nora despúes de un llamativo silencio.
Además, el conductor le consultó por las conversaciones privadas con Zaira Nara que Paula Chaves publicó en su cuenta de Instagram. "Fue feo", dijo sin vueltas.
Yanina Latorre reveló qué pasó entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Quedó mal"
En medio de las repercusiones por los dichos de Ximena Capristo en contra de Paula Chaves, salió a la luz la verdad detrás de la pelea de la modelo con Zaira Nara.
Paula Chaves negó las acusaciones de Ximena Capristo y al ser consultada por su distanciamiento de Zaira Nara, aseguró que se trató de una seguidilla de cosas que provocaron el fin de su amistad. En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló la verdadera razón de la pelea que se originó en el 2021 en pleno "Wandagate".
"Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro. Ella va y lo hace, pero la China se lo niega", arrancó Yanina quien explicó que luego de esto la China llamó a Mauro y le mandó los chats con Chaves.
"Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda. Nunca más le habló a la China y todo quedó mal. Ahí empezó a quebrarse el vínculo con Zaira. A partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida", agregó.
En pocas palabras
- Nora Colosimo: La mamá de Wanda Nara habló por primera vez de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves.
- Motivos de la discordia: Se especulan motivos laborales y un posible romance de Zaira Nara con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves.
- Declaraciones clave: Nora Colosimo calificó como "feo" la publicación de chats privados por parte de Paula Chaves, confirmando el distanciamiento.