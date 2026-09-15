Aseguran que Julieta Prandi separó a los hermanos Ortega: "Se hace la mosquita muerta pero es..."

Julieta Ortega no fue al casamiento de su hermano Emanuel y se destapó su interna con Julieta Prandi.

"Parece que el conductor no la quiere, ella cuenta los segundos que sus compañeros están al aire, el nivel de... ", siguió Yanina aunque no quiso seguir leyendo impactada por la información que seguía. "Por respeto a Evangelina Salazar no lo digas", dijeron sus compañeros.

Filtraron imágenes del ex de Julieta Prandi en la cárcel

Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi, está cumpliendo la condena de 19 años por abuso sexual y violencia de género. Se filtraron las primeras imágenes de su estadía en la cárcel de Campana.

Julieta Prandi y Claudio Contardi. El empresario está cumpliendo la condena por abuso sexual y violencia de género y se filtraron las primeras imágenes de su estadía en la cárcel.

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. En las últimas horas, se filtró la primera foto del empresario gastronómico en prisión.

El empresario, que quedó detenido el pasado 13 de agosto los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, está alojado en la Unidad N° 41 de Campana.

“Solo es visitado por sus actuales suegros, su mujer y su madre, que fue una sola vez”, anunció el informe que presentaron en el programa (América TV), LAM de Ángel de Brito donde dieron a conocer la imagen.

Ángel de Brito dio a conocer el LAM la primera foto del empresario tras las rejas. En la imagen se lo puede ver esposado y cerca del patio del penal.