Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron un pasó más en su relación , se casaron por civil y los seguidores quedaron impactados por la ausencia de Julieta Ortega y el resto de los hermanos del cantante.
Aseguran que Julieta Prandi separó a los hermanos Ortega: "Se hace la mosquita muerta pero es..."
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil sin los hermanos del cantante y estalló la interna familiar
A pesar de que Evangelina Salazar y Palito Ortega acompañaron a la pareja y se mostraron felices por el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, en SQP sacaron a la luz la mala relación que existe entre la modelo y los hermanos de Emanuel, en especial con Julieta Ortega.
Yanina Latorre, recibió un mensaje de una amiga íntima de Julieta Ortega quien dio detalles del enfrentamiento y destruyó a Julieta Prandi. "Julieta dice que Julieta Prandi es una conchuda, que llegó para diividir la familia y no puede creer como su herman está ciego y se deja manejar. Prandi se hace la mosquita muerta pero es malísima preguntale a los compañeros de la radio quién es ella", arrancó el fuertísimo mensaje.
"Parece que el conductor no la quiere, ella cuenta los segundos que sus compañeros están al aire, el nivel de... ", siguió Yanina aunque no quiso seguir leyendo impactada por la información que seguía. "Por respeto a Evangelina Salazar no lo digas", dijeron sus compañeros.
Filtraron imágenes del ex de Julieta Prandi en la cárcel
Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi, está cumpliendo la condena de 19 años por abuso sexual y violencia de género. Se filtraron las primeras imágenes de su estadía en la cárcel de Campana.
Julieta Prandi y Claudio Contardi. El empresario está cumpliendo la condena por abuso sexual y violencia de género y se filtraron las primeras imágenes de su estadía en la cárcel.
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. En las últimas horas, se filtró la primera foto del empresario gastronómico en prisión.
El empresario, que quedó detenido el pasado 13 de agosto los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, está alojado en la Unidad N° 41 de Campana.
“Solo es visitado por sus actuales suegros, su mujer y su madre, que fue una sola vez”, anunció el informe que presentaron en el programa (América TV), LAM de Ángel de Brito donde dieron a conocer la imagen.
Ángel de Brito dio a conocer el LAM la primera foto del empresario tras las rejas. En la imagen se lo puede ver esposado y cerca del patio del penal.
En pocas palabras
- Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil, pero la celebración estuvo marcada por la ausencia de los hermanos del cantante.
- Se rumorea una fuerte interna familiar, con Julieta Ortega criticando a Prandi por supuestamente dividir a la familia.
- Yanina Latorre reveló mensajes que tildan a Prandi de "conchuda" y "mosquita muerta", sugiriendo un comportamiento conflictivo.