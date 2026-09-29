Tras el polémico posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta.
La China Suárez y Mauro Icardi acusados de sucios: las fotos de la polémica
Mauro Icardi y la China Suárez mostraron fotos de la casa de los sueños y estallaron las críticas. Los detalles
A horas del gran debut de Wanda Nara en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la China Suárez publicó un álbum de fotos desde la "casa de los sueños".
Posando frente al espejo, la China Suárez no solo se robó la atención con su llamativo look sino que los seguidores hicieron hincapie en el desorden y los objetos que se ven desperdigados por su living.
De lo más filosos, los followers llenaron su posteo de mensajes acusándolos de sucios y desordenados a la China Suárez y Mauro Icardi, e incluso de publicar las imágenes para opacar la gran noche de Wanda Nara.
La mamá de Wanda Nara hundió a la China Suárez por sus fotos en bikini
Nora Colosimo volvió a disparar sin filtros contra la China Suárez luego de ver la catarata de fotos y videos que la actriz publicó presumiendo su figura en bikini.
En sus posteos, la China Suárez dijo que estaba tomando sol y disfrutando de su día con Mauro Icardi y la madre de Wanda Nara, le dijo de todo.
"Mis nietitas hace una semana que están con Mauro. Están enfermas con 40 grados de fiebre no van al colegio, a vos te parece que salga diciendo que toma sol, con quién estaban mis nietas enfermas?, arrancó indignada en LAM.
"¿Era necesario que salga a refregarle esto a Wanda Nara?. Si las nenas están enfermas no las dejas encerradas en la casa y te vas a la pileta justo hoy que Wanda está con el programa. Está mujer es una provocadora desde el día uno", siguió asegurando que no fue casual el posteo de la China Suárez en este día.
En pocas palabras
- Polémica por fotos: La China Suárez y Mauro Icardi fueron criticados por el desorden en su casa, lo que generó acusaciones de suciedad.
- Acusaciones de provocación: El posteo de la actriz fue interpretado como una forma de opacar el debut de Wanda Nara en Masterchef.
- Críticas de Nora Colosimo: La madre de Wanda Nara apuntó contra la China Suárez por publicar fotos de bikini mientras sus nietas estaban enfermas.