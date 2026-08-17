Yanina Latorre afirmó que la China Suárez y Mauro Icardi tienen amenazado a Benjamín Vicuña: ¿Qué saben?

La letal indirecta de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña.

"Benjamín Vicuña les tiene miedo porque lo tienen amenzado... les tiene terror, hay cosas que la China Suárez tiene en contra de él", siguió además de confirmar que el contacto entre el chileno y la actriz es nulo desde hace meses y solo se comunican por abogados.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

Meses antes del ataque de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña, la China Suárez explotó contra su ex tratándolo de mal padre, acusándolo de infiel y hablando de adicciones.

"Quién no habla con la prensa porque “no es mediático” pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", arrancó.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló. "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

El posteo de la China Suárez sobre las adicciones de Benjamín Vicuña.

"El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza". "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'", siguió.