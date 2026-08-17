Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica que estalló luego del feroz posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña tratándolo de mentiroso por las declaraciones que dio en PH:Podemos Hablar y señalándolo por no tener suficiente contacto con los hijos que tuvo con la China Suárez.
Yanina Latorre afirmó que la China Suárez y Mauro Icardi tienen amenazado a Benjamín Vicuña: ¿Qué saben?
La conductora sacó a la luz los secretos de la feroz interna entre la China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña
Además de publicar un descargo en contra de Benjamín Vicuña, Mauro Icardi publicó una llamativa foto de un baño que haría referencia a un viejo mensaje de la China Suárez donde acusaba a Vicuña de encerrarse en el baño con sus adicciones mientras está al cuidado de sus hijos.
"Cuando pone la foto del baño hay una amenaza como de vamos a contar algo porque ella lo amenazó privadamente con videos", arrancó Yanina Latorre en SQP.
"Benjamín Vicuña les tiene miedo porque lo tienen amenzado... les tiene terror, hay cosas que la China Suárez tiene en contra de él", siguió además de confirmar que el contacto entre el chileno y la actriz es nulo desde hace meses y solo se comunican por abogados.
El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña
Meses antes del ataque de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña, la China Suárez explotó contra su ex tratándolo de mal padre, acusándolo de infiel y hablando de adicciones.
"Quién no habla con la prensa porque “no es mediático” pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", arrancó.
"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló. "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".
"El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza". "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'", siguió.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Reveló detalles de la interna entre China Suárez, Icardi y Vicuña.
- Amenazas y secretos: Asegura que Icardi y Suárez amenazan a Benjamín Vicuña con videos.
- Pasado oscuro: Reaparecieron viejos posteos de China Suárez contra Vicuña sobre adicciones.