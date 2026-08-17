Yanina Latorre hundió a Mauro Icardi tras su posteo contra Benjamín Vicuña: "Patético sos..."

El posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña.

Furiosa, Yanina Latorre analizó sus dichos y lo hundió en Salvese Quien Pueda. "Es patético, que insensibilidad, estamos hablando de una persona que perdió un hijo, el tiene derecho a sufrirlo, a contarlo a exponerlo es su propia historia. ¿Qué es Mauro Icardi catador de paternidades?", arrancó la conductora. "No subió nada por el Día del Niño y hace esto. Vos podés ser el novio pero la paternidad no la suplanta nadie y hace tres meses que los hijos de la China Suárez no van al colegio", siguió indignada además de comparar la situación con lo mismo que sucedió con Maxi López años atrás.

Mauro Icardi habló del video privado que se filtró de sus hijas

Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un video donde se ve a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.

Según explicó Fernanda Iglesias se oye gritar a las chicas que su papá no les hizo nada mientras Wanda Nara y Nora insisten con obtener otra respuesta.

Fiel a su estilo picante, Mauro Icardi respondió con un posteo donde apuntó contra Wanda Nara, su ex suegra, Nicolás Payarola y la Justicia.

“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.

Mauro Icardi furioso por la manipulación de sus hijas

“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.

“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.

“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.