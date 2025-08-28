El Lobo arrancó bien, tuvo juego por las bandas pero jamás tradujo esa tenencia en situaciones de peligro. De hecho, Ferreyra y Servetto no tuvieron ni una chance de peligro ante las narices de Finochietto. El defecto principal fue no terminar bien cada ataque por los costados, con centros que nunca encontraron destino.

La buena noticia que se trae Ariel Broggi de Buenos Aires se llama Luciano Cingolani. El ex Godoy Cruz entró muy bien en el partido y puede ser una bocanada de aire fresco pensando en una recta final que necesitará de un salto de calidad para abrir partidos que asoman chivos.

Nueva Chicago aparece en el calendario, la antesala a una final anticipada ante Gimnasia de Jujuy. El Mensana quedó en la boca del Lobo pero sigue dependiente de sí mismo y mostró, a lo largo del torneo, que tiene con qué pelear ese anhelado primer puesto de la zona. A reaccionar antes que cante el Gallo.

Lo que se viene para Gimnasia y Esgrima

Nueva Chicago (V)

Gimnasia de Jujuy (L)

Agropecuario (V)

San Telmo (L)

Chacarita (V)

Defensores (L)

Ariel Broggi recupera dos jugadores importantes

Pensando en la recta final de la primera fase, el entrenador del Lobo ya sabe que podrá contar con los retornos de Matías Muñoz e Ismael Cortéz. A ellos se suma Fermín Antonini, que ingresó en el complemento y parece haber dejado atrás la lesión que lo marginó del equipo.