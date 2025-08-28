Gimnasia y Esgrima de Mendoza sigue líder y depende de sí mismo pero debe reaccionar.

La delegación de Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a la provincia con el bolso vacío de puntos. Los dos partidos que afrontó en condición de visitante pudieron dejar al equipo de Ariel Broggi con una importante ventaja en lo más alto de la zona pero no logró sumar y se metió en la boca del Lobo.

El gol agónico en Salta y un tanto solitario en cancha de Morón sentenciaron las dos derrotas de Gimnasia, dejando la azotea del grupo casi sin margen de diferencia: 52 puntos para el Mensana, 51 para el Lobo de Jujuy y 49 para el Gallito, que se metió en zona de podio.

Es cierto que anoche no mereció perder, eso está claro, pero tampoco tuvo opciones para ganar. El empate era el resultado justo para un partido que se definió por la segunda jugada de una pelota parada a la que el local le sacó máximo provecho.

El Lobo arrancó bien, tuvo juego por las bandas pero jamás tradujo esa tenencia en situaciones de peligro. De hecho, Ferreyra y Servetto no tuvieron ni una chance de peligro ante las narices de Finochietto. El defecto principal fue no terminar bien cada ataque por los costados, con centros que nunca encontraron destino.

La buena noticia que se trae Ariel Broggi de Buenos Aires se llama Luciano Cingolani. El ex Godoy Cruz entró muy bien en el partido y puede ser una bocanada de aire fresco pensando en una recta final que necesitará de un salto de calidad para abrir partidos que asoman chivos.

Nueva Chicago aparece en el calendario, la antesala a una final anticipada ante Gimnasia de Jujuy. El Mensana quedó en la boca del Lobo pero sigue dependiente de sí mismo y mostró, a lo largo del torneo, que tiene con qué pelear ese anhelado primer puesto de la zona. A reaccionar antes que cante el Gallo.

Lo que se viene para Gimnasia y Esgrima

  • Nueva Chicago (V)
  • Gimnasia de Jujuy (L)
  • Agropecuario (V)
  • San Telmo (L)
  • Chacarita (V)
  • Defensores (L)

Ariel Broggi recupera dos jugadores importantes

Pensando en la recta final de la primera fase, el entrenador del Lobo ya sabe que podrá contar con los retornos de Matías Muñoz e Ismael Cortéz. A ellos se suma Fermín Antonini, que ingresó en el complemento y parece haber dejado atrás la lesión que lo marginó del equipo.

