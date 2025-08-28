Está en Netflix, tiene 8 capítulos y no es apta para menores de edad

Muchos destacan que esta serie no es apta para menores de edad, y es que a lo largo de los 8 capítulos, veremos escenas con un lenguaje para adulto, violencia y temáticas vinculadas al narcotráfico. Para poder disfrutar de esta oferta dramática del catálogo de series y películas de Netflix, debes ser un usuario mayor de 16 años.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es uno de los dramas no aptos para menores de la plataforma.

Netflix: de qué se trata la serie, Hasta ahora todo va bien

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, Hasta Ahora todo va bien centra su historia en: "La vida de una periodista se sume en el caos cuando protege a su hermano de las autoridades e involucra sin querer a su familia en las crueles maquinaciones de un narcotraficante".

La serie trae consigo una historia que, para los ojos de Netflix, no es apta para suscriptores menores de edad.

Hasta ahora todo va bien 1 La serie es supercorta e intensa, es por eso que muchos le dan play en Netflix

Reparto de la serie de Netflix, Hasta ahora todo va bien

Nawell Madani

Kahina Carina

Carima Amarouche

Paola Locatelli

Aïda Guechoud

Mayane Sarah El Baze

Djebril Zonga

Paul Hamy

