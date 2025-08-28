Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y no es apta para menores de edad

Netflix se ha encargado de tener un catálogo de series y películas, con opciones para todos los gustos. Esta serie se posiciona como una de las historias más interesantes de la plataforma, con un relato que consta de apenas 8 capítulos y que, definitivamente, no es apta para menores de edad: Hasta ahora todo va bien.

Estamos hablando de una de las producciones de series y películas francesas, más exitosas y valoradas, del catálogo de Netflix, la cual pasó a ser una de las historias dramáticas más populares del último tiempo. Durante los últimos años, la plataforma de streaming se ha nutrido más de estas ofertas de Francia, las cuales han tenido una mejora de calidad que las posicionan como una de las mejores del mundo.

Hasta ahora todo va bien 2
La serie explotó dentro de Netflix dos años después de su estreno

La serie explotó dentro de Netflix dos años después de su estreno

Si bien lleva más de dos años disponible en el catálogo de series y películas, la serie se ha convertido en una de las opciones dramáticas más recomendadas de Netflix en la actualidad, superando los números de sus primeros días. Los suscriptores señalan que se trata de una oferta dramática con un gran ritmo, donde se destaca que no tiene ni relleno y que es sumamente corta.

Muchos destacan que esta serie no es apta para menores de edad, y es que a lo largo de los 8 capítulos, veremos escenas con un lenguaje para adulto, violencia y temáticas vinculadas al narcotráfico. Para poder disfrutar de esta oferta dramática del catálogo de series y películas de Netflix, debes ser un usuario mayor de 16 años.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es uno de los dramas no aptos para menores de la plataforma.

Embed - Hasta Ahora Toda va Bien | Serie | Primer Temporada | Serie

Netflix: de qué se trata la serie, Hasta ahora todo va bien

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, Hasta Ahora todo va bien centra su historia en: "La vida de una periodista se sume en el caos cuando protege a su hermano de las autoridades e involucra sin querer a su familia en las crueles maquinaciones de un narcotraficante".

La serie trae consigo una historia que, para los ojos de Netflix, no es apta para suscriptores menores de edad.

Hasta ahora todo va bien 1
La serie es supercorta e intensa, es por eso que muchos le dan play en Netflix

La serie es supercorta e intensa, es por eso que muchos le dan play en Netflix

Reparto de la serie de Netflix, Hasta ahora todo va bien

  • Nawell Madani
  • Kahina Carina
  • Carima Amarouche
  • Paola Locatelli
  • Aïda Guechoud
  • Mayane Sarah El Baze
  • Djebril Zonga
  • Paul Hamy

Dónde ver la película Inventando a Anna, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Hasta ahora todo va bien puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Thicker Than Water se puede ver en Netflix.
  • España: ¿Quién es Anna? se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar