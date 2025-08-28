Inicio Sociedad Océano
El océano que está creciendo más rápido de lo esperado: esto son los efectos para el mundo y determinados países

El cambio climático tiene serias consecuencias entre ellas, el aumento del océano que afecta directamente a ciertos países. Todos los detalles

Valentina Araya
Las Maldivas de España

El Océano Índico ha experimentado un aumento en su nivel del mar más rápido de lo que se había anticipado, lo que conlleva riesgos significativos para las regiones costeras del mundo. Investigaciones recientes indican que, entre 2003 y 2013, el nivel del mar en el norte del Océano Índico aumentó a una tasa anual de 6 milímetros, el doble de la media global de 3 milímetros por año .

Este crecimiento del océano se atribuye principalmente a la expansión térmica del agua debido al calentamiento global, exacerbado por patrones de viento que impulsan el agua hacia las costas. Además, la pérdida acelerada de hielo en Groenlandia y la Antártida está contribuyendo al aumento del nivel del mar a nivel global . Te contamos a qué países del mundo afecta.

Maldivas (1).jpg

El océano que está creciendo más rápido de lo esperado: esto son los efectos para el mundo y determinados países

Las consecuencias de este aumento acelerado del océano Índico son alarmantes. Ciudades costeras densamente pobladas, como Chennai, Kolkata, Yangon, Bangkok, Ho Chi Minh City y Manila, enfrentan un riesgo elevado de inundaciones costeras. En el caso de Manila, se proyecta que los eventos de inundación costera podrían ocurrir hasta 96 veces más frecuentemente para 2100 si se combinan el cambio climático y la variabilidad climática interna.

Los países más afectados por el aumento del océano Índico son Maldivas, por su baja altitud, India, Bangladesh y China Además de las inundaciones, la salinización de suelos agrícolas y fuentes de agua dulce es una amenaza creciente. Esto puede reducir la productividad agrícola y afectar la disponibilidad de agua potable, exacerbando la inseguridad alimentaria y el estrés hídrico en las regiones afectadas del mundo.

Maldivas (2).jpg
En 2024 Maldivas registró un aumento del nivel del mar más rápido de lo esperado, que ya es sin precedentes.

Consecuencias para los países

Los pequeños países insulares del Océano Índico, como las Maldivas, enfrentan riesgos aún mayores. Con una elevación promedio de solo 1,5 metros sobre el nivel del mar, estas islas podrían volverse inhabitables en las próximas décadas debido a la combinación de aumento del nivel del mar y la pérdida de defensas naturales como los arrecifes de coral

La aceleración del aumento del nivel del mar en el Océano Índico subraya la urgencia de abordar el cambio climático global. Es esencial reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer las infraestructuras costeras para mitigar los impactos y proteger a las comunidades vulnerables.

