Brisa Alfonzo le ganó a Laura Carabajal y es campeona argentina superpluma de boxeo profesional

Lamentablemente el rincón de la jujeña empañó lo que era un durísimo duelo al subir al ring, insultar y arrojar agua al árbitro Javier Luján. Con ambas púgiles extenuadas, en el último asalto la China exprimió sus últimas fuerzas y salió a llevarse por delante a la visitante, buena combinación rematada con un gancho de derecha a la cabeza de Carabajal. Este golpe mandó a la lona a la jujeña y cuando el árbitro comenzó la cuenta, se produjo el desenlace del pleito.

boxeo-polimeni-brisa alfonzo-campeona argentina El intendente anfitrión Francisco Lo Presti y el subsecretario de deportes de la Provincia, Federico Chiapetta, levantan la mano de la flamante campeona argentina Brisa Alfonzo.

El desenlace inesperado para un peleón entre Brisa Alfonzo y Laura Carabajal

El rincón de Laura Carabajal, encabezado por Marcos Miranda, comenzó a protestar argumentando que la caída había sido producto de un empujón. Luego el segundo del entrenador -Daniel Miranda- subió al ring y comenzó a insultar y arrojar agua al árbitro, que de inmediato decretó la descalificación de la jujeña.

El combate, en sus cauces normales fue muy disputado y parejo, pero predominó la mayor cantidad de recursos técnicos y potencia en los golpes de Alfonzo. Sin embargo Carabajal trabajó bien la contra y supo aprovechar los quedos de la lasherina para mantenerse expectante.

Embed - Brisa Alfonzo, la flamante campeona argentina superpluma en el estadio Vicente Polimeni

Precisamente fue la merma física lo que le jugó en contra a Brisa Alfonzo a partir del cuarto asalto, Sin embargo, con ráfagas de combinaciones donde usó muchos golpes curvos, mantuvo una leve ventaja sobre su rival.

Tras la descalificación de Carabajal, Brisa Alfonzo fue coronada como campeona argentina de peso superpluma. De esta forma se suma a los logros de la sanmartiniana Yésica Marcos (luego campeona mundial) y la godoycruceña Karen Alaniz.