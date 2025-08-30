Brisa Alfonzo le ganó a Laura Carabajal y es campeona argentina superpluma de boxeo profesional

Inicio Ovación Boxeo Brisa Alfonzo
La lasherina Brisa Alfonzo se impuso a la jujeña Laura Carabajal por descalificación. Es la tercera mendocina campeona de la Federación Argentina de Box

Raúl Adriazola
Brisa Alfonzo posa orgullosa junto a su padres, luciendo el conturón de campeona argentina suplerpluma.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Mendoza demostró una vez más que es cuna de campeones, y en este caso, de campeonas. Brisa Alfonzo se consagró este viernes por la noche campeona argentina superligero al derrotar por descalificación en el 10° round a la jujeña Laura Carabajal. La China es la tercera de nuestro boxeo en lograr la faja de la Federación Argentina de Box.

El estadio Vicente Polimeni de Las Heras mostró un marco imponente para lo que fue la velada Cuna de Campeones en su tercera edición. En el semifondo de la jornada televisada al país por la señal Fox Sports, Alfredo Coki Soto y el bonaerense Rodrigo Roldán brindaron una batalla con boxeo de alto nivel, donde se impuso el medranino.

Brisa Alfonzo (der.) demostró mayor potencia y variedad ofensiva ante un aguerrida Laura Carabajal.

Brisa Alfonzo y un duelo de alto voltaje con Laura Carabajal

La pelea principal de la noche, con un estadio lleno y luciendo al estilo de las grandes galas internacionales, no defraudó, y tanto Brisa Alfonzo, pupila de Pablo Chacón, como la jujeña Laura Carabajal, demostraron su capacidad y sed de gloria para llevarse el título argentino vacante.

Lamentablemente el rincón de la jujeña empañó lo que era un durísimo duelo al subir al ring, insultar y arrojar agua al árbitro Javier Luján. Con ambas púgiles extenuadas, en el último asalto la China exprimió sus últimas fuerzas y salió a llevarse por delante a la visitante, buena combinación rematada con un gancho de derecha a la cabeza de Carabajal. Este golpe mandó a la lona a la jujeña y cuando el árbitro comenzó la cuenta, se produjo el desenlace del pleito.

El intendente anfitrión Francisco Lo Presti y el subsecretario de deportes de la Provincia, Federico Chiapetta, levantan la mano de la flamante campeona argentina Brisa Alfonzo.

El desenlace inesperado para un peleón entre Brisa Alfonzo y Laura Carabajal

El rincón de Laura Carabajal, encabezado por Marcos Miranda, comenzó a protestar argumentando que la caída había sido producto de un empujón. Luego el segundo del entrenador -Daniel Miranda- subió al ring y comenzó a insultar y arrojar agua al árbitro, que de inmediato decretó la descalificación de la jujeña.

El combate, en sus cauces normales fue muy disputado y parejo, pero predominó la mayor cantidad de recursos técnicos y potencia en los golpes de Alfonzo. Sin embargo Carabajal trabajó bien la contra y supo aprovechar los quedos de la lasherina para mantenerse expectante.

Embed - Brisa Alfonzo, la flamante campeona argentina superpluma en el estadio Vicente Polimeni

Precisamente fue la merma física lo que le jugó en contra a Brisa Alfonzo a partir del cuarto asalto, Sin embargo, con ráfagas de combinaciones donde usó muchos golpes curvos, mantuvo una leve ventaja sobre su rival.

Tras la descalificación de Carabajal, Brisa Alfonzo fue coronada como campeona argentina de peso superpluma. De esta forma se suma a los logros de la sanmartiniana Yésica Marcos (luego campeona mundial) y la godoycruceña Karen Alaniz.

boxeo-polimeni-color

