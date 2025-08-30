Inicio Sociedad ANSES
ANSES sumó un nuevo beneficio para jubilados: descuentos en supermercados

Con la oficialización de la data del cobro del mes de septiembre, ANSES anunció la llegada de este nuevo beneficio exclusivo para jubilados y pensionados

ANSES ya tiene definida toda la metodología que regirá la acreditación de haberes correspondientes al mes de septiembre, pero los jubilados, son protagonistas de otra novedad. El ente nacional dio a conocer la llega de un nuevo beneficio que solo es para este grupo de adultos mayores.

Los jubilados no solo reciben desde ANSES su mensualidad, sino que además el ente nacional les brinda distintos servicios en distintas áreas. Desde septiembre, los adultos mayores suman uno nuevo, y está vinculado a descuentos en las principales marcas de supermercados.

Los jubilados de ANSES, m&aacute;s pensionados, son los protagonistas de esta nueva novedad de septiembre

ANSES: calendario de pago y nuevos montos para jubilados en septiembre

La información más importante para los jubilados de ANSES ya fue confirmada, y es que los adultos mayores tienen en claro desde las fechas en las que les toca cobrar, hasta el nuevo monto que van a recibir tras el aumento anunciado.

En lo que respecta al monto, ANSES confirmó que el aumento para jubilados y demás prestaciones será del 1,90%, e impactará en las mensualidades de septiembre. Se respetará además el bono que paga el gobierno de Javier Milei a quienes reciben la mínima, siendo de 70 mil pesos.

Los nuevos montos de ANSES para los jubilados en septiembre, con el aumento, son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
Los jubilados que cobran la m&iacute;nima recibir&aacute;n un nuevo bono de 70 mil pesos con la mensualidad de ANSES

Mientras tanto, en lo que respecta a las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados, son las siguientes:

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Nuevo beneficio de ANSES para jubilados y pensionados

A partir del mes de septiembre, jubilados y pensionados podrán aprovechar un nuevo servicio lanzado por el Ministerio de Capital Humano, conocido como beneficio ANSES. Este fue anunciado mediante las distintas redes sociales del ente nacional.

Los primeros pagos de ANSES a jubilados en septiembre, arrancan el 8 del mes

Se trata de un servicio muy sencillo y directo, que se activa pagando con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión. Entre los beneficios actuales, se destacan descuentos en el supermercado, y son los siguientes:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros, sin tope. Más 20% en perfumería
  • Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros
  • Carrefour: 10% en todos los rubros. Con tope de 35 mil pesos.
  • Josimar: 15% sin tope en todos los rubros

