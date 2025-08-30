ANSES sumó un nuevo beneficio para jubilados: descuentos en supermercados

En lo que respecta al monto, ANSES confirmó que el aumento para jubilados y demás prestaciones será del 1,90%, e impactará en las mensualidades de septiembre. Se respetará además el bono que paga el gobierno de Javier Milei a quienes reciben la mínima, siendo de 70 mil pesos.

Los nuevos montos de ANSES para los jubilados en septiembre, con el aumento, son los siguientes:

Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).

Jubilación máxima: $2.155.162,17

jubilados pensionados anses (1) Los jubilados que cobran la mínima recibirán un nuevo bono de 70 mil pesos con la mensualidad de ANSES

Mientras tanto, en lo que respecta a las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados, son las siguientes:

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Nuevo beneficio de ANSES para jubilados y pensionados

A partir del mes de septiembre, jubilados y pensionados podrán aprovechar un nuevo servicio lanzado por el Ministerio de Capital Humano, conocido como beneficio ANSES. Este fue anunciado mediante las distintas redes sociales del ente nacional.

anses, jubilados (28) Los primeros pagos de ANSES a jubilados en septiembre, arrancan el 8 del mes

Se trata de un servicio muy sencillo y directo, que se activa pagando con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión. Entre los beneficios actuales, se destacan descuentos en el supermercado, y son los siguientes: