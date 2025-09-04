Santino Andino fue suspendido en forma provisoria

Godoy Cruz espera por la sanción del Santino Andino quien fue suspendido en forma provisoria tras su expulsión ante Platense con tarjeta roja directa en el encuentro del pasado lunes en Vicente López.

Santino andino Santino Andino fue expulsado en forma provisoria. El jugador de Godoy Cruz deberá presentar su defensa.

El jugador que está entrenando en la Selección argentina Sub 20 deberá presentar el descargo correspondiente y luego el tribunal de disciplina determinará la sanción que recibirá el jugador por la agresión verbal contra el árbitro Nicolás Lamolina.

Godoy Cruz tendrá dos partidos seguidos en el Feliciano Gambarte

En la reanudación del Torneo Clausura, por la octava fecha, el Tomba jugará de local ante Barracas Central el sábado 13 a las 14.30.

Godoy Cruz tres parctica. El Tomba hizo algunos minutos de fútbol.

El Expreso jugará dos partidos seguidos de local ya que tras jugar con el Guapo lo hará frente a Instituto de Córdoba, dirigido por Daniel Oldrá, el próximo domingo 21 de septiembre desde las 16.45.

Tras los dos encuentros seguidos de local Godoy Cruz visitará a San Lorenzo el sábado 27 de septiembre desde las 16.45, por la 10ma fecha.

Así está Godoy Cruz en el Torneo Clausura y en la tabla anual

En la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Clausura Godoy Cruz acumula 6 puntos (ganó uno, empató 3 y perdió 3) y faltando todavía 9 fechas se ubica en el puesto 10 a solo tres puntos de Atlético Tucumán que hoy sería el último equipo que se está clasificando a los octavos de final del torneo Clausura.

En la tabla anual el conjunto bodeguero está en el puesto 26 con 5 puntos más que Aldosivi y Talleres, los dos que por el momento deberían jugar un desempate para no descender.