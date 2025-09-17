Inicio Ovación Fútbol PSG
Champions League

Goleada del PSG, triunfo agónico del Liverpool al Aleti y victoria del Bayern contra Chelsea

Con 19 goles en seis partidos, se cerró una nueva jornada de la UEFA Champions League. PSG se ilusiona con repetir el título

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El elenco francés goleó ante sus hinchas.

El elenco francés goleó ante sus hinchas.

Este miércoles se disputó la segunda jornada de la primera fecha de la UEFA Champions League 2025/26. París Saint Germain, campeón defensor, comenzó con el pie derecho al golear a Atalanta por 4-0. Además Bayern Múnich, Liverpool e Inter, también sumaron de a tres en sus presentaciones.

El elenco parisino demostró que su objetivo es repetir el título logrado a mediados del corriente año. A los tres minutos Marquinhos abrió el marcador tras la asistencia de Fabián Ruiz. Khvicha Kvaratskhelia, con pase de Hakimi, puso el 2-0 parcial con el que los equipos se fueron al descanso.

PSG
PSG gole&oacute; a Atalanta en su debut.

PSG goleó a Atalanta en su debut.

En el complemento el dueño de casa no sacó el pie del acelerador. Nuno Mendes amplió la ventaja a los 51' y, ya en tiempo de descuento, Gonzalo Ramos puso la frutilla del postre para los comandados por Luis Enrique.

Otro de los que logró una contundente victoria fue Bayern Múnich. El elenco alemán recibió a Chelsea, campeón del Mundial de Clubes. Pese a ello, lograron imponerse con un contundente 3-1 en el marcador.

Bayer Múnich
Bayern M&uacute;nich venci&oacute; 3-1 a Chelsea, flamante campe&oacute;n del Mundial de Clubes.

Bayern Múnich venció 3-1 a Chelsea, flamante campeón del Mundial de Clubes.

Antes de la primera media hora de juego el dueño de casa logró sacar ventaja en el marcador gracias a los goles de Chalobah (en su propio arco) y Harry Kane, de penal. Cerca del descanso fue Cole Palmer quien acortó distancias para los ingleses. En el complemento apareció nuevamente Kane para poner cifras definitivas en el marcador.

Liverpool y Atlético de Madrid, en Anfield, protagonizaron uno de los partidos más atrapantes de la jornada. Los locales ganaban 2-0 a los seis minutos gracias a los tantos de Robertson y Salah. Un doblete de Llorente le dio al Colchonero la posibilidad de rescatar un punto pero, en el segundo minuto del añadido, Virgil van Dijk desató la locura de los presentes con un certero cabezazo.

Liverpool
Liverpool venci&oacute; ag&oacute;nicamente al Atl&eacute;tico de Madrid del Cholo Simeone.

Liverpool venció agónicamente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

Los resultados de la fecha en la UEFA Champions League

  • Olympiacos 0-0 Pafos FC
  • Slavia Praga 2-2 Bodo Glimt
  • Ajax 0-2 Inter
  • Bayern Múnich 3-1 Chelsea
  • Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
  • PSG 4-0 Atalanta

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas