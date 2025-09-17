Goleada del PSG, triunfo agónico del Liverpool al Aleti y victoria del Bayern contra Chelsea

En el complemento el dueño de casa no sacó el pie del acelerador. Nuno Mendes amplió la ventaja a los 51' y, ya en tiempo de descuento, Gonzalo Ramos puso la frutilla del postre para los comandados por Luis Enrique.

Otro de los que logró una contundente victoria fue Bayern Múnich. El elenco alemán recibió a Chelsea, campeón del Mundial de Clubes. Pese a ello, lograron imponerse con un contundente 3-1 en el marcador.

Antes de la primera media hora de juego el dueño de casa logró sacar ventaja en el marcador gracias a los goles de Chalobah (en su propio arco) y Harry Kane, de penal. Cerca del descanso fue Cole Palmer quien acortó distancias para los ingleses. En el complemento apareció nuevamente Kane para poner cifras definitivas en el marcador.

Liverpool y Atlético de Madrid, en Anfield, protagonizaron uno de los partidos más atrapantes de la jornada. Los locales ganaban 2-0 a los seis minutos gracias a los tantos de Robertson y Salah. Un doblete de Llorente le dio al Colchonero la posibilidad de rescatar un punto pero, en el segundo minuto del añadido, Virgil van Dijk desató la locura de los presentes con un certero cabezazo.

Los resultados de la fecha en la UEFA Champions League