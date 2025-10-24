Tomás Bottari, a horas de la semi: "River Plate es el candidato pero vamos por la gran final"

Embed - Las DECLARACIONES de Tomás Bottari de cara a enfrentar a River Plate en SEMIS de Copa Argentina
La relación de Tomás Bottari y Maxi Amarfil
Cumpliendo con su primera temporada con Independiente Rivadavia, Tomás Bottari habló de su buen presente y su amistad con Maxi Amarfil, con quien compartió equipo en Nueva Chicago: "En el fútbol todo es muy vertiginoso, hoy estás en un lugar, mañana en otro. Con Maxi nos tocó compartir mucho, tenemos una relación por fuera del fútbol y la confianza para decirnos las cosas de otra manera. Concentramos juntos, él ceba unos mates y mucha charla".
El probable equipo de Independiente Rivadavia
Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.