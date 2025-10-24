Inicio Ovación Fútbol tomas bottari
Ilusión azul

Tomás Bottari, a horas de la semi: "River Plate es el candidato pero vamos por la gran final"

Con la cuenta regresiva activada, Tomás Bottari tiene en claro el objetivo de este Independiente Rivadavia que sigue soñando despierto

Por UNO
Tomás Bottari será titular esta noche ante River Plate.

Tomás Bottari será titular esta noche ante River Plate.

No hay otra palabra en Independiente Rivadavia por estas horas que ilusión. El pueblo leproso transita horas en modo manija en la antesala de lo que será el choque de semifinales de Copa Argentina, ni más ni menos que ante River Plate. Tomás Bottari, que vuelve al once titular, dialogó con Canal 7 en la previa del esperado duelo.

"Todos sabemos la clase de equipo que es River Plate, la jerarquía de sus jugadores y la calidad que tienen. Más allá de que no transiten su mejor momento son los claros favoritos", dijo Tomás Bottari desde plena concentración de Independiente Rivadavia. El mediocampista será titular en el eje del centro del campo, según lo que trabajó Alfredo Berti.

Más allá de las luces que acapara River Plate, Tomás Bottari no se achica y sabe que en Independiente Rivadavia hay con qué: "Nosotros con nuestra humildad, por como venimos trabajando creo que podemos sacarlo adelante con mentalidad, cabeza y corazón. Vamos por esa gran final para dejar nuestra huella".

Embed - Las DECLARACIONES de Tomás Bottari de cara a enfrentar a River Plate en SEMIS de Copa Argentina

La relación de Tomás Bottari y Maxi Amarfil

Cumpliendo con su primera temporada con Independiente Rivadavia, Tomás Bottari habló de su buen presente y su amistad con Maxi Amarfil, con quien compartió equipo en Nueva Chicago: "En el fútbol todo es muy vertiginoso, hoy estás en un lugar, mañana en otro. Con Maxi nos tocó compartir mucho, tenemos una relación por fuera del fútbol y la confianza para decirnos las cosas de otra manera. Concentramos juntos, él ceba unos mates y mucha charla".

El probable equipo de Independiente Rivadavia

Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas