Tomás Bottari, a horas de la semi: "River Plate es el candidato pero vamos por la gran final"

"Todos sabemos la clase de equipo que es River Plate, la jerarquía de sus jugadores y la calidad que tienen. Más allá de que no transiten su mejor momento son los claros favoritos", dijo Tomás Bottari desde plena concentración de Independiente Rivadavia. El mediocampista será titular en el eje del centro del campo, según lo que trabajó Alfredo Berti.

Más allá de las luces que acapara River Plate, Tomás Bottari no se achica y sabe que en Independiente Rivadavia hay con qué: "Nosotros con nuestra humildad, por como venimos trabajando creo que podemos sacarlo adelante con mentalidad, cabeza y corazón. Vamos por esa gran final para dejar nuestra huella".