El optimismo de Gustavo Costas pese a la caída de Racing ante Flamengo en Brasil: "Ellos podrán tener más, pero nosotros tenemos..."

"A nadie le gusta perder, no voy a estar contento por eso. Pero estoy orgulloso de este plantel. La gente tiene que estar orgullosa de este plantel, porque se plantó, porque tratamos de jugar de igual a igual, aunque ellos tienen un equipazo, una billetera más grande, más poder", comenzó detallando Gustavo Costas tras la derrota 1 a 0 ante el Mengao. "Yo, como hincha, estoy orgulloso".

"Se me caen las lágrimas cada vez que veo a los chicos. Si los ves en el vestuario, parece que vinieron de una guerra. Me veo reflejado en este equipo. A veces te dicen que hay que jugar al fútbol, pero el rival es superior a vos. Y a veces hay que ganar de otra manera. El fútbol te da eso, la posibilidad de decir: 'Podrán tener más, pero nosotros tenemos un corazón y un alma terribles, y queremos llevar a Racing a lo más alto'", agregó Costas sobre la actuación de sus dirigidos en el Maracaná por la ida de semifinales de Libertadores.