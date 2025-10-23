Inicio Ovación Fútbol Racing Club
copa libertadores

El optimismo de Gustavo Costas pese a la caída de Racing ante Flamengo en Brasil: "Ellos podrán tener más, pero nosotros tenemos..."

Gustavo Costas dejó en claro que Racing dejará todo para poder ir a la final de la Libertadores que se jugará en Lima

Carolina Quiroga
Gustavo Costas se mostró optimista para la vuelta de semifinales entre Racing y Flamengo en Avellaneda.

Racing cayó sobre la hora ante Flamengo en Brasil, por la ida de las semifinales de Copa Libertadores. Con una sobrasaliente actuación de Facundo Cambeses y la resistencia colectiva ante un poderoso elenco carioca, el equipo de Gustavo Costas dio batalla en el Maracaná y así lo destacó el DT en conferencia de prensa.

"A nadie le gusta perder, no voy a estar contento por eso. Pero estoy orgulloso de este plantel. La gente tiene que estar orgullosa de este plantel, porque se plantó, porque tratamos de jugar de igual a igual, aunque ellos tienen un equipazo, una billetera más grande, más poder", comenzó detallando Gustavo Costas tras la derrota 1 a 0 ante el Mengao. "Yo, como hincha, estoy orgulloso".

"Se me caen las lágrimas cada vez que veo a los chicos. Si los ves en el vestuario, parece que vinieron de una guerra. Me veo reflejado en este equipo. A veces te dicen que hay que jugar al fútbol, pero el rival es superior a vos. Y a veces hay que ganar de otra manera. El fútbol te da eso, la posibilidad de decir: 'Podrán tener más, pero nosotros tenemos un corazón y un alma terribles, y queremos llevar a Racing a lo más alto'", agregó Costas sobre la actuación de sus dirigidos en el Maracaná por la ida de semifinales de Libertadores.

El optimismo de Gustavo Costas para la vuelta en el Cilindro de Avellaneda

La semana entrante, Racing recibirá a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda y tendrá que salir con más ímpetu para revertir el 0-1 en su contra que hoy lo estaría dejando afuera de la final de la Copa Libertadores. Certamen que tendrá esa instancia de definición en la ciudad de Lima.

"Es un partido difícil, contra un equipo con un poderío tremendo. Pero, como dije cuando vinimos, no hay que tenerle miedo a nada. Estamos más vivos que nunca, y en casa nos vamos a jugar el sueño de poder ir a Lima… poder no, vamos a ir", sentenció optimista Gustavo Costas sobre la posibilidad de llegar a esa final.

"Esperemos recuperar y que lleguen mejor algunos jugadores, pero sabemos que ellos son un poco más que nosotros y cobran más que nosotros. Estos chicos saben que faltan 90 o 95 minutos, y ojalá den ocho más como dieron acá (por el tiempo adicional sobre el final). Con eso se compite. Y con toda nuestra gente en el Cilindro", completó Costas.

