Ojo con la nueva multa por estacionar en doble fila cuando buscás a tu hijo en la escuela

En ese sentido, una persona que estaciona en doble fila para buscar a su hijo o hija a la salida de la escuela o bajo cualquier otra circunstancia, puede llegar a ser multado por $50.000.

El monto de la multa es porque se considera que estacionar en doble fila es una falta leve, en donde el conductor transgrede la ley, pero no genera un peligro directo o inmediato. De hecho, este mismo monto también se va a aplicar a otras infracciones, como estacionar sobre rampas, veredas o transitar sin las luces bajas encendidas.

ESTACIONAR EN DOBLE FILA, MULTA

Cuáles son los montos por las otras multas

La aprobación de esta Ley también actualizó los valores de otras multas. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad puede llevar a una multa de $1.500.000, como mínimo, y a un máximo de $5.000.000, todo dependiendo de la cantidad de alcohol que el conductor haya bebido y se le encuentre en sangre.

Asimismo, el resto de las multas quedaron divididas en los siguientes montos: