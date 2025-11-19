Ojo con la nueva multa por estacionar en doble fila cuando buscás a tu hijo en la escuela

Con la sanción de la nueva Ley de Avalúo e Impositiva aprobada por la Legislatura de Mendoza, también se aprobaron nuevos montos de multas para todos aquellos que cometan infracciones viales, tales como estacionar en doble fila, manejar en estado de ebriedad, conducir sin las luces bajas o realizar maniobras peligrosas.
Si bien, todas estas infracciones son muy comunes, una de las más usuales es la de estacionar en doble fila. Es muy común que, en horarios de salida de las escuelas, se armen caos de tránsito por los padres que estacionan sin importar si están realizando una infracción o no.
De cuánto es la nueva multa por estacionar en doble fila
Con la aprobación de la Ley de Avalúo e Impositiva, aumentó el monto de todas las multas que puedan tener lugar en Mendoza.
En ese sentido, una persona que estaciona en doble fila para buscar a su hijo o hija a la salida de la escuela o bajo cualquier otra circunstancia, puede llegar a ser multado por $50.000.
El monto de la multa es porque se considera que estacionar en doble fila es una falta leve, en donde el conductor transgrede la ley, pero no genera un peligro directo o inmediato. De hecho, este mismo monto también se va a aplicar a otras infracciones, como estacionar sobre rampas, veredas o transitar sin las luces bajas encendidas.
Cuáles son los montos por las otras multas
La aprobación de esta Ley también actualizó los valores de otras multas. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad puede llevar a una multa de $1.500.000, como mínimo, y a un máximo de $5.000.000, todo dependiendo de la cantidad de alcohol que el conductor haya bebido y se le encuentre en sangre.
Asimismo, el resto de las multas quedaron divididas en los siguientes montos:
- Faltas leves: $50.000.
- Faltas graves: $350.000.
- Faltas gravísimas: $500.000.
- Si el conductor comete dos o más faltas al mismo tiempo: $750.000.