Con entradas agotadas, Claudio Zuchovicki cautivó a la audiencia mendocina en Bodega Antigal

5NK_0702 El economista conversó con los asistentes y se tomó fotos con seguidores.

Durante su exposición, Zuchovicki desglosó los ejes centrales del libro escrito junto al speaker motivacional Jonatan Loidi, donde reúne 32 historias reales que dejan enseñanzas sobre decisiones, fracasos, resiliencia y liderazgo. “Queremos que este viaje te ayude a ver la vida con otros ojos; que te lleves inspiración y herramientas para tu día a día”, expresó.

Tras la charla, llegó el momento del intercambio con el público, una instancia que el economista celebró con calidez y cercanía. Luego firmó ejemplares, conversó con los asistentes y se tomó fotos con seguidores, empresarios, referentes del ámbito financiero y figuras de la industria vitivinícola que se acercaron especialmente para escucharlo.

Antigal, escenario de un ciclo que crece

Elegida como Mejor Bodega del Nuevo Mundo 2023 por Wine Enthusiast, Antigal Winery & Estates reafirma con estos eventos su apuesta por la cultura, la innovación y el enoturismo. Sus vinos, reconocidos internacionalmente, hoy llegan a mercados como Estados Unidos, consolidando la proyección global del proyecto.

5NK_0548 Una nueva edición de Autores por los Caminos del Vino en Bodega Antigal.

El ciclo Autores por los Caminos del Vino, declarado de Interés Turístico por el EMETUR, es organizado por Gustavo Flores Bazán junto a Jimena Silvestri, y cuenta con la moderación de Andrés Gabrielli. En 2025 ya pasaron figuras como Hugo Alconada Mon, Florencia Canale, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Ludovica Squirru, consolidando la propuesta como uno de los espacios culturales más atractivos de la provincia.

Además, la producción del ciclo ya anticipa una agenda nutrida y de alto nivel para 2026, con la confirmación de destacadas figuras del ámbito nacional que comenzarán a presentarse desde febrero del próximo año, consolidando así la expansión y proyección cultural de Autores por los Caminos del Vino.

Esta iniciativa contó con el respaldo de Bodegas de Argentina, el EMETUR y la Universidad Juan Agustín Maza, y el acompañamiento de Bodega Antigal, EDEMSA, Grupo Huentala, Antü Espacio de Lectura, La Cabrera, Kyros Ajíes y Punto Viajes. Además de El Descorche Diario y Radio Nihuil, como media partners.