Monotributo: nuevas reglas para quienes paguen con débito automático

ARCA Nuevos cambios al momento de pagar el monotributo con débito automático.

La nueva resolución establece que, luego de percibir 3 rechazos consecutivos del débito automático, la entidad comunicará la situación al contribuyente por medio del Domicilio Fiscal Electrónico declarado, tal como lo estable la resolución 4.280 y su modificatoria.

Se esta manera se brinda un período o plazo para regularizar el motivo o la causa de este rechazo. Si la falta de pago ocurre por cuarta vez, la adhesión al débito automático será dada de baja.

"En función de lo expuesto y atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos", asegura el documento firmado por el director ejecutivo Juan Alberto Pazo.

Además se estableció que la adhesión al servicio de débito directo en cuenta dependerá de una solicitud previa del contribuyente en la entidad bancaria correspondiente. Si la adhesión se realiza ANTES del día 20 de cada mes, comenzará a regir al siguiente.

ARCA El monotributo puede abonarse con el débito automático.

En resumen, estos cambios en la modalidad de pago del monotributo buscan evitar la acumulación de intentos reiterados y fallidos. La norma alcanza a trabajadores inscriptos como autónomos, empleadores y empleados de casas particulares y monotributistas.