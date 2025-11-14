En una conferencia brindada este viernes en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó que la próxima reforma laboral vaya a alterar la Ley de Empleo Público, en respuesta a las declaraciones del titular de ATE, Rodolfo Aguiar. Además, en relación a los trascendidos en cuanto a una posible eliminación del monotributo, pidió que "no se digan cosas que no son".
Manuel Adorni dijo que la reforma laboral no afectará al empleo público y habló del monotributo
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió desde Casa Rosada a las críticas de Rodolfo Aguiar, de ATE. Dijo que la modernización laboral “aún no se presentó”
“Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la Ley de Empleo Público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley”, afirmó Adorni en clara dirección hacia Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
El funcionario añadió además un reproche personal hacia Aguiar por declaraciones previas sobre su intención de afectar al Ejecutivo. “De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello”, arremetió el jefe de Gabinete.
Adorni pidió prudencia al hablar del monotributo
Adorni defendió, además, la gestión del presidente Javier Milei y negó la veracidad de versiones sobre medidas no comunicadas oficialmente: “Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del Presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa”, señaló.
Finalmente, al intentar bajar la tensión sobre el debate laboral y tributario, Adorni pidió cautela respecto a especulaciones sobre el monotributo y un supuesto proyecto para su eliminación: “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”, concluyó.
* Con información de Noticias Argentinas