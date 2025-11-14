Manuel Adorni dijo que la reforma laboral no afectará al empleo público y habló del monotributo

Manuel Adorni (1).jpg

Adorni pidió prudencia al hablar del monotributo

Adorni defendió, además, la gestión del presidente Javier Milei y negó la veracidad de versiones sobre medidas no comunicadas oficialmente: “Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del Presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa”, señaló.

Finalmente, al intentar bajar la tensión sobre el debate laboral y tributario, Adorni pidió cautela respecto a especulaciones sobre el monotributo y un supuesto proyecto para su eliminación: “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”, concluyó.

* Con información de Noticias Argentinas