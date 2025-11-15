El presidente Javier Milei desmintió una supuesta eliminación del monotributo y calificó las versiones como “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.
Javier Milei habló sobre los rumores de la eliminación del monotributo: "Son mentiras"
El presidente Javier Milei desmintió la versión sobre el monotributo. Desde Economía sí confirmaron que se piensan cambios en Ganancias
En diálogo con el canal de streaming Neura, Milei aseguró que “están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral”, pero pidió que “bajen un poco la ansiedad” porque los proyectos van a dar a conocer cuando tenga que ser.
El Presidente afirmó que la versiones sobre la eliminación del monotributo “es una mentira inventada por los medios para generar ruido” y denunció que, “con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema en decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran”.
Javier Milei apuntó contra la prensa por la versión sobre el adiós al monotributo
Milei atribuyó la hostilidad de algunos medios a que recortó la pauta publicitaria: “Los medios son enemigos del Gobierno. A mí no me vengan con lo que dicen los mentirosos de los periodistas”, dijo en la transmisión, y se presentó a sí mismo como “la principal fuente de información”.
Pidió a los argentinos que “no se enganchen en la mentira”, respecto de versiones sobre las reforma laboral y tributaria.
Manuel Adorni también desmintió la eliminación del monotributo
Antes de que hablase el Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió cautela en la Casa Rosada y esperar “una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral”.
“Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, el monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial, no digan cosas que no son”, advirtió Adorni.
Las versiones sobre el monotributo que hicieron saltar al Presidente
La categórica desmentida de Javier Milei se refiere a la información que circuló en medios nacionales acerca de la supuesta propuesta oficial de eliminar el régimen del monotributo para migrar a esos contribuyentes al régimen de autónomos.
Lo que sí se confirmó desde el Ministerio de Economía es que se evalúa actualizar el monto de las deducciones del impuesto a las Ganancias para aliviar la carga sobre los trabajadores.