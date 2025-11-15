Javier Milei habló sobre los rumores de la eliminación del monotributo: "Son mentiras"

Embed - JAVIER MILEI DESMINTIÓ EL FIN DEL MONOTRIBUTO

Javier Milei apuntó contra la prensa por la versión sobre el adiós al monotributo

Milei atribuyó la hostilidad de algunos medios a que recortó la pauta publicitaria: “Los medios son enemigos del Gobierno. A mí no me vengan con lo que dicen los mentirosos de los periodistas”, dijo en la transmisión, y se presentó a sí mismo como “la principal fuente de información”.

Pidió a los argentinos que “no se enganchen en la mentira”, respecto de versiones sobre las reforma laboral y tributaria.

Manuel Adorni también desmintió la eliminación del monotributo

Antes de que hablase el Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió cautela en la Casa Rosada y esperar “una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral”.

“Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, el monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial, no digan cosas que no son”, advirtió Adorni.

Las versiones sobre el monotributo que hicieron saltar al Presidente

La categórica desmentida de Javier Milei se refiere a la información que circuló en medios nacionales acerca de la supuesta propuesta oficial de eliminar el régimen del monotributo para migrar a esos contribuyentes al régimen de autónomos.

Lo que sí se confirmó desde el Ministerio de Economía es que se evalúa actualizar el monto de las deducciones del impuesto a las Ganancias para aliviar la carga sobre los trabajadores.