¿De cuánto es la multa en Mendoza por tomar mate al volante?

Cada infracción al volante se clasifica como multa según lo establecido. Una de las multas de tránsito que figura, especifica cuál es el precio a pagar por tomar mate al volante, una actividad que quizás mucho realizan sin siquiera saber que es penalizada.

mate al volante El monto de las multas de tránsito en Mendoza fue actualizado para 2026.

¿Cuánto cuesta la multa por manejar tomando mate?

Tomar mate en Mendoza y en el resto del país es una costumbre cotidiana, natural y frecuente. Sin embargo, no es una actividad que puede realizarse en todo lados y a toda hora, o por lo menos nunca manejando.

Las multas de tránsito leves quedaron fijadas en $50.000 para 2026. Este grupo incluye infracciones al volante que infringen la ley, pero no representan un peligro directo e inmediato. Ejemplo de ello es el estacionamiento en una zona prohibida.

Las multas de tránsito graves se fijaron en $350.000. Incluye una vuela en "U", o la circulación transgrediendo las condiciones técnicas del vehículo. Finalmente, las infracciones gravísimas quedaron fijadas en $500.000 para el 2026.

manejar tomando mate Fumar al volante, manejar hablando por teléfono o conducir con ojotas, son otro motivo de infracción.

La Ley Nacional de tránsito no prohíbe explícitamente tomar mate al volante, pero sí establece de manera clara que los conductores deben mantener ambas manos siempre sobre el volante, tomando como única excepción el cambio de marcha.

En Mendoza, según la Ley 9024, los conductores deben tener el dominio del vehículo efectivo, lo cual implica, de igual manera, mantener ambas manos al volante.

Tomar mate al volante se considera una falta gravísima que será multada de acuerdo a la Unidad Fija y puede ser de hasta $500.000. Esta acción puede ser sumamente peligrosa para los conductores y vehicules o peatones ajenos.