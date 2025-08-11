En el 2024, Roger Federer volvió a tomar una raqueta durante un partido de exhibición que se disputó en el Masters 1000 de Shanghai. Su regreso al tenis este año se dará en condiciones similares ya que volverá a formar parte de este certamen, en las mismas condiciones, como la máxima figura de un partido destinado a los fanáticos.

roger federer El inconfundible revés de Roger Federer volverá a verse en una cancha de tenis.

El regreso de Roger Federer a las canchas: cuándo y dónde verlo

El 20 veces ganador de Grand Slams y ex número 1 del mundo participará de un nuevo partido exhibición en el Masters de Shanghai que se disputará en el mes de octubre. El suizo disputará el encuentro en la modalidad de dobles junto a los actores Donnie Yen y Wu Lei, de 62 y 25 años respectivamente, además de la ex tenista china, Jie Zheng.