Nubes lenticulares en España: el fenómeno celestial que parece un ovni

Un gran fenómeno llegó a España y muchas personas suelen pensar que se trata de un ovni. Lo que realmente se encontraba en el cielo fueron nubes lenticulares que se mantuvieron estáticas durante todo el día. A continuación te contaremos todos los detalles sobre este fenómeno es España.
Qué es la nube lenticular
Las nubes lenticulares son nubes estacionarias con forma de lente o platillo que se forman por el ascenso de aire húmedo sobre montañas u otros obstáculos. El aire se enfría a medida que sube, condensando el vapor de agua en crestas de ondas atmosféricas. A menudo parecen ovnis debido a su forma inusual, pero son un fenómeno natural y no peligroso, aunque pueden indicar fuertes vientos en altitud.
Las nubes lenticulares a menudo tienen una apariencia impresionante y pueden parecer estacionarias, aunque el aire fluye continuamente a través de ellas. Debido a su forma distintiva y a menudo a su ubicación sobre picos de montañas, las nubes lenticulares son populares entre los observadores del cielo y los fotógrafos.
Estas nubes también pueden formarse en otras situaciones, como en áreas donde el flujo de aire se encuentra con un obstáculo, como edificios o estructuras. En estos casos, la forma lenticular se debe a la interacción entre el flujo de aire y el obstáculo, en lugar de las características geográficas del terreno.
En España se vio este fenómeno y la nube se mantuvo en esta posición a lo largo del día.
Características de las nubes lenticulares
Estas son las características de la formación de nubes lenticulares
- Forma de lente o disco: como su nombre indica, las nubes lenticulares tienen una forma de lente o disco convexo. Esta forma se debe a las ondas atmosféricas que se forman sobre las cimas de las montañas o en áreas donde el flujo de aire se encuentra con obstáculos.
- Apariencia estacionaria: aunque las nubes lenticulares están en constante cambio debido al flujo de aire a través de ellas, a menudo parecen estacionarias. Esto se debe a que las condiciones atmosféricas pueden mantenerlas en el mismo lugar durante períodos prolongados.
- Ubicación sobre montañas u obstáculos: en general, las nubes lenticulares se asocian con áreas montañosas, donde el aire fluye sobre las cimas de las montañas y forma las ondas necesarias para su desarrollo. También pueden formarse sobre otros obstáculos, como edificios o estructuras.
- Capas sucesivas: en algunas situaciones, es posible observar varias capas de nubes lenticulares apiladas una encima de la otra. Esto se debe a la formación de múltiples ondas atmosféricas.