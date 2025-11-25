Inicio Sociedad nubes
Nubes lenticulares en España: el fenómeno celestial que parece un ovni

Así se vieron estas nubes en España, que generó un gran revuelo entre las personas por su apariencia. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Es importante señalar que, aunque las nubes lenticulares son comunes en áreas montañosas, también pueden formarse en otros lugares

Un gran fenómeno llegó a España y muchas personas suelen pensar que se trata de un ovni. Lo que realmente se encontraba en el cielo fueron nubes lenticulares que se mantuvieron estáticas durante todo el día. A continuación te contaremos todos los detalles sobre este fenómeno es España.

Qué es la nube lenticular

Las nubes lenticulares son nubes estacionarias con forma de lente o platillo que se forman por el ascenso de aire húmedo sobre montañas u otros obstáculos. El aire se enfría a medida que sube, condensando el vapor de agua en crestas de ondas atmosféricas. A menudo parecen ovnis debido a su forma inusual, pero son un fenómeno natural y no peligroso, aunque pueden indicar fuertes vientos en altitud.

Las nubes lenticulares a menudo tienen una apariencia impresionante y pueden parecer estacionarias, aunque el aire fluye continuamente a través de ellas. Debido a su forma distintiva y a menudo a su ubicación sobre picos de montañas, las nubes lenticulares son populares entre los observadores del cielo y los fotógrafos.

Estas nubes también pueden formarse en otras situaciones, como en áreas donde el flujo de aire se encuentra con un obstáculo, como edificios o estructuras. En estos casos, la forma lenticular se debe a la interacción entre el flujo de aire y el obstáculo, en lugar de las características geográficas del terreno.

En España se vio este fenómeno y la nube se mantuvo en esta posición a lo largo del día.

Características de las nubes lenticulares

Estas son las características de la formación de nubes lenticulares

nube lenticular
Las nubes lenticulares se forman en áreas montañosas o cerca de obstáculos que interrumpen el flujo de aire.

  1. Forma de lente o disco: como su nombre indica, las nubes lenticulares tienen una forma de lente o disco convexo. Esta forma se debe a las ondas atmosféricas que se forman sobre las cimas de las montañas o en áreas donde el flujo de aire se encuentra con obstáculos.
  2. Apariencia estacionaria: aunque las nubes lenticulares están en constante cambio debido al flujo de aire a través de ellas, a menudo parecen estacionarias. Esto se debe a que las condiciones atmosféricas pueden mantenerlas en el mismo lugar durante períodos prolongados.
  3. Ubicación sobre montañas u obstáculos: en general, las nubes lenticulares se asocian con áreas montañosas, donde el aire fluye sobre las cimas de las montañas y forma las ondas necesarias para su desarrollo. También pueden formarse sobre otros obstáculos, como edificios o estructuras.
  4. Capas sucesivas: en algunas situaciones, es posible observar varias capas de nubes lenticulares apiladas una encima de la otra. Esto se debe a la formación de múltiples ondas atmosféricas.

