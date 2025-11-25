Nubes lenticulares en España: el fenómeno celestial que parece un ovni

Qué es la nube lenticular

Las nubes lenticulares son nubes estacionarias con forma de lente o platillo que se forman por el ascenso de aire húmedo sobre montañas u otros obstáculos. El aire se enfría a medida que sube, condensando el vapor de agua en crestas de ondas atmosféricas. A menudo parecen ovnis debido a su forma inusual, pero son un fenómeno natural y no peligroso, aunque pueden indicar fuertes vientos en altitud.

Las nubes lenticulares a menudo tienen una apariencia impresionante y pueden parecer estacionarias, aunque el aire fluye continuamente a través de ellas. Debido a su forma distintiva y a menudo a su ubicación sobre picos de montañas, las nubes lenticulares son populares entre los observadores del cielo y los fotógrafos.