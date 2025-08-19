Edinson Cavani podría volver al Nápoli

Edinson Cavani podría volver al Nápoli, creen algunos.

Nadie puede negar que desde que llegó a Boca, Edinson Cavani no ha cumplido ni de cerca las expectativas acordes a un jugador de su talla que venía de ser los delanteros más importantes de Europa. Y por eso, muchos especulan con que podría abandonar el club y volver a destinos en el Viejo Continente. Pero no son especulaciones gratis: algunos dirigentes las alimentan.

De hecho, una autoridad de Nápoles lo hizo públicamente. El mandatario del club donde Edinson Cavani supo brillar mucho tiempo realizó un posteo muy sugerente sobre un posible regreso del delantero uruguayo al Calcio.

cavani, boca
¿Cavani vuelve el Nápoli?

En medio del mal momento que atraviesa Boca, donde Edinson Cavani ha quedado marcado por su bajo nivel y sus jugadas donde erra goles abajo del arco prácticamente, se conoció esta publicación de una autoridad de Nápoles que llevo a muchos con soñar su traspaso y su regreso a las grandes ligas europeas.

Es que en el plantel del club italiano se conoció una grave lesión que sufrió el delantero belga Romelu Lukaku, quien se perderá al menos 3 meses de actividad. Y en ese contexto es que Josi Della Ragione, el alcalde de una de las comunas de Nápoles, realizó un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

edinson cavani napoli boca
El posteo que levantó el rumor sobre Edinson Cavani.

El alcalde de esa comuna, que es una de las más importantes de la región porque divide a la ciudad de Nápoles, subió una foto de Edinson Cavani gritando un gol con la camiseta de Boca. Y sin mayores rodeos, escribió "¿Y si Lukaku se queda fuera mucho tiempo? ¿Y si se necesita un tercer delantero? ¿Y si...?".

Edinson Cavani tuvo un paso muy recordado por el Napoli. De hecho, es el sexto máximo goleador en la historia de ese club donde disputó 138 partidos oficiales y convirtió la frívola suma de 104 goles. Números muy lejanos a su actual presente en Boca.

