Es que en el plantel del club italiano se conoció una grave lesión que sufrió el delantero belga Romelu Lukaku, quien se perderá al menos 3 meses de actividad. Y en ese contexto es que Josi Della Ragione, el alcalde de una de las comunas de Nápoles, realizó un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

edinson cavani napoli boca El posteo que levantó el rumor sobre Edinson Cavani.

El alcalde de esa comuna, que es una de las más importantes de la región porque divide a la ciudad de Nápoles, subió una foto de Edinson Cavani gritando un gol con la camiseta de Boca. Y sin mayores rodeos, escribió "¿Y si Lukaku se queda fuera mucho tiempo? ¿Y si se necesita un tercer delantero? ¿Y si...?".

Edinson Cavani tuvo un paso muy recordado por el Napoli. De hecho, es el sexto máximo goleador en la historia de ese club donde disputó 138 partidos oficiales y convirtió la frívola suma de 104 goles. Números muy lejanos a su actual presente en Boca.