Nadie puede negar que desde que llegó a Boca, Edinson Cavani no ha cumplido ni de cerca las expectativas acordes a un jugador de su talla que venía de ser los delanteros más importantes de Europa. Y por eso, muchos especulan con que podría abandonar el club y volver a destinos en el Viejo Continente. Pero no son especulaciones gratis: algunos dirigentes las alimentan.
¿Cavani se va de Boca? El seductor posteo de una autoridad de Nápoles
Un importante referente de la ciudad italiana no dudó en ocultar su deseo de que Edinson Cavani regrese al conjunto italiano