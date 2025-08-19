Sebastián Battaglia le respondió a Raúl Cascini

Battaglia no dudó y recogió el guante: "Entré en ese proyecto en su momento dirigiendo Reserva, conociendo a los juveniles que ya estaban en el club. Dirigir la Primera se dio cuando se fue Miguel Ángel Russo, soy un agradecido en esa posibilidad, nunca fui desagradecido ni mucho menos. Pero después hubo distintas cuestiones que hizo que el pensamiento no fuera el mismo de cada uno y a partir de ahí las cosas se dieron como se dieron".

Al ser consultado sobre que postura tomaría en caso de volver a cruzarse a Cascini, respondió: "Si lo veo le saludaría con respeto, yo no tengo problemas ni le correría la cara a nadie, después cada uno sabe cómo actúa y cómo se maneja en la vida como dijo él, soy respetuoso en ese sentido".

Más tarde, se refirió al motivo por el que dijo presente en la despedida de Juan Román Riquelme, recordó: "Él fue cuando yo hice la mía, yo fui porque me llamó que vaya a su despedida y me pareció correcto ir. Si hubiese tenido otro problema, no iba. Obviamente me duele la manera que me fui del club, que me hayan sacado como me sacaron, me duele. Las formas no fueron las correctas".

“Yo entre en ese proyecto en su momento, dirigiendo la reserva y que cuando sea conveniente iba a subir a la primera división, soy agradecido a esa posibilidad" — Boca de Selección con Daniel Mollo (@BocaDeSeleccion) August 19, 2025

Más de Battaglia contra el Consejo de Fútbol

"La gestión estando en la Primera de Boca las cumplimos ganando campeonatos, tampoco creo que sea 'cumplir un sueño', nunca dije eso en ninguna charla, sí que era un orgullo y una gran responsabilidad, no es solamente 'cumplir un sueño'", señaló Battaglia.

Recordando uno de los conflictos que tuvo con el Consejo de Fútbol, el León sentenció: "Llegaron a cuestionar por qué jugaba Varela y hoy es vendido al Porto y citado a la Selección Argentina, cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace".