Lo que debes hacer con tu jazmín en agosto para tener un jardín florecido y perfumado en verano

Expertos en jardinería recomiendan poner en práctica algunos cuidados especiales para estimular la floración del jazmín

Walter Vasquez
No hay mejor satisfacción en verano que sentarte en el jardín y disfrutar tanto de la belleza como del aroma de la planta de jazmín. Pero para que esto sea factible, es de vital importancia poner en práctica algunos trucos de jardinería ahora, para que el ejemplar crezca de manera óptima durante los últimos meses del año.

Jardinería: cómo estimular la floración del jazmín para tener una planta vigorosa en el jardín

Si tienes un jazmín en el jardín, debes saber que durante esta temporada la planta exige cuidados especiales. Además de la poda post floración y del uso de abonos caseros para estimular su crecimiento, es necesario poner énfasis en una práctica que nos garantizará gozar de una planta frondosa, llena de vida y con un aroma sensacional.

En concreto, durante agosto, expertos en jardinería recomiendan prestar atención al estado del suelo que debe tener el jazmín. En este punto, resulta de vital importancia saber que, si bien la planta se adapta a diferentes suelos, no tolera aquellos arcillosos ya que estos retienen el agua y provocarán la pudrición de las raíces.

En consecuencia, si durante agosto se combina un riego excesivo con un suelo arcilloso, el jazmín estará condenado a su muerte. Por lo tanto, si buscamos que el ejemplar estalle de flores en verano, se debe evitar el encharcamiento del sustrato y garantizar un suelo bien drenado, con materia orgánica.

En este sentido, expertos en jardinería recomiendan, en agosto, regar esporádicamente, solo cuando la capa superficial del sustrato esté completamente seca. Acorde pasen los días y la temperatura aumente, en la previa de la primavera, se podrá hidratar la planta con mayor frecuencia.

Por otro lado, también debemos tener en cuenta la importancia de la iluminación para el jazmín. Esta planta demanda una buena cantidad de luz solar directa. Por lo tanto, no debe estar detrás de un árbol o una pared, para que la sombra no afecte al ejemplar. Además, debemos asegurarnos que reciba, al menos, entre 4 y 6 horas de iluminación directa.

Por último, y no menos importante, este mes tenemos que cuidar al jazmín de las fuertes correntadas de aire, debido a que esto puede provocar la caída prematura de los brotes y dañar las flores. De esta forma, en verano, tendremos una planta radiante y llena de vida.

