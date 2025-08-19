Lo que debes hacer con tu jazmín en agosto para tener un jardín florecido y perfumado en verano

jazmin Descubre cómo cuidar tu jazmín en agosto, según expertos en jardinería.

En consecuencia, si durante agosto se combina un riego excesivo con un suelo arcilloso, el jazmín estará condenado a su muerte. Por lo tanto, si buscamos que el ejemplar estalle de flores en verano, se debe evitar el encharcamiento del sustrato y garantizar un suelo bien drenado, con materia orgánica.

En este sentido, expertos en jardinería recomiendan, en agosto, regar esporádicamente, solo cuando la capa superficial del sustrato esté completamente seca. Acorde pasen los días y la temperatura aumente, en la previa de la primavera, se podrá hidratar la planta con mayor frecuencia.

jazmin planta Así debes cuidar tu jazmín en agosto para que florezca en óptimas condiciones.

Por otro lado, también debemos tener en cuenta la importancia de la iluminación para el jazmín. Esta planta demanda una buena cantidad de luz solar directa. Por lo tanto, no debe estar detrás de un árbol o una pared, para que la sombra no afecte al ejemplar. Además, debemos asegurarnos que reciba, al menos, entre 4 y 6 horas de iluminación directa.

Por último, y no menos importante, este mes tenemos que cuidar al jazmín de las fuertes correntadas de aire, debido a que esto puede provocar la caída prematura de los brotes y dañar las flores. De esta forma, en verano, tendremos una planta radiante y llena de vida.