Furioso ataque de un hombre en un aeropuerto: rompió monitores y provocó un incendio

Milan incidente mostrador Un hombre provocó serios incidentes en un aeropuerto de Italia, destrozando varias pantallas y ocasionando un incendio Foto gentileza tn.com.ar

Con el martillo en una de sus manos, el individuo comenzó a golpear las pantallas con un martillo, generando pánico entre los pasajeros que esperaban en la zona para abordar sus respectivos vuelos en un aeropuerto de intenso movimiento.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el atacante arrojó un líquido inflamable sobre los mostradores de facturación e inmediatamente prendió fuego ese sector, provocando un ligero incendio en pleno hall del aeropuerto milanés, generando pánico entre los pasajeros.

Fuentes de la estación aérea informaron que la detención del hombre se concretó de manera violenta, luego de que personal de seguridad del aeropuerto lo redujera con golpes utilizando un extintor. Las imágenes del furioso momento que fueron difundidas en redes sociales, mostraban cómo el atacante es neutralizado por personal policial.

A pesar de la grave situación vivida, no se registraron heridos por el incidente ya que una división de bomberos actuaron de inmediato y lograron apagar las llamas antes de que se propagaran a otros sectores.

Como medida de precaución, las autoridades dispusieron la evacuación de ese sector momentáneamente a fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal.

Milan incidente aeropuerto El hombre de origen malí fue detenido de manera violenta por personal de seguridad del aeropuerto Foto gentileza larepublica.pe

“La presencia de humo obligó a evacuar la terminal por razones de seguridad. Se llegó rápidamente a la zona afectada y se controló el fuego. Las operaciones del aeropuerto continuaron sin interrupciones significativas del tráfico aéreo", indicó el departamento de Bomberos de Milán.

La Policía del aeropuerto detuvo al agresor en la zona donde provocó los destrozos y debió emplear la violencia para reducirlo. De acuerdo a lo informado, se trata de un hombre de 26 años, nacido en Mali, que cuenta con residencia en Italia por un permiso de protección internacional válido hasta 2027.

Según las autoridades, el hombre no tenía antecedentes penales, aunque ahora deberá enfrentar cargos ante la Justicia por los destrozos provocados en el aeropuerto.