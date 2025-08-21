Inicio Sociedad ataque
Violento incidente

Furioso ataque de un hombre en un aeropuerto: rompió monitores y provocó un incendio

Un hombre provocó serios incidentes en un aeropuerto de Italia, destrozando varias pantallas y ocasionando un incendio en los mostradores luego de rociarlos con líquido inflamable

Por UNO
Furioso ataque de un hombre en un aeropuerto: rompió monitores y provocó un incendio

Furioso ataque de un hombre en un aeropuerto: rompió monitores y provocó un incendio

Foto gentileza cronica.com.ar

Una alarmante situación se produjo en el aeropuerto internacional de Milán-Malpensa cuando un hombre de 28 años, originario de Mali y residente en la ciudad italiana, fue detenido en la terminal 1 de la estación aérea después de provocar varios destrozos y originar un incendio.

El incidente se registró este miércoles en la estación internacional en momentos que un individuo roció líquido inflamable sobre un mostrador de facturación provocando un incendio y con un martillo destruyó varias pantallas.

El lamentable episodio ocurrió cuando varios pasajeros y trabajadores del aeropuerto llamaron para alertar sobre una persona visiblemente fuera de si y lo que parecían ruidos de disparos de arma de fuego, pero se trataba de los martillazos sobre un mostrador.

Milan incidente mostrador
Un hombre provoc&oacute; serios incidentes en un aeropuerto de Italia, destrozando varias pantallas y ocasionando un incendio

Un hombre provocó serios incidentes en un aeropuerto de Italia, destrozando varias pantallas y ocasionando un incendio

Con el martillo en una de sus manos, el individuo comenzó a golpear las pantallas con un martillo, generando pánico entre los pasajeros que esperaban en la zona para abordar sus respectivos vuelos en un aeropuerto de intenso movimiento.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el atacante arrojó un líquido inflamable sobre los mostradores de facturación e inmediatamente prendió fuego ese sector, provocando un ligero incendio en pleno hall del aeropuerto milanés, generando pánico entre los pasajeros.

Fuentes de la estación aérea informaron que la detención del hombre se concretó de manera violenta, luego de que personal de seguridad del aeropuerto lo redujera con golpes utilizando un extintor. Las imágenes del furioso momento que fueron difundidas en redes sociales, mostraban cómo el atacante es neutralizado por personal policial.

A pesar de la grave situación vivida, no se registraron heridos por el incidente ya que una división de bomberos actuaron de inmediato y lograron apagar las llamas antes de que se propagaran a otros sectores.

Como medida de precaución, las autoridades dispusieron la evacuación de ese sector momentáneamente a fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal.

Milan incidente aeropuerto
El hombre de origen mal&iacute; fue detenido de manera violenta por personal de seguridad del aeropuerto

El hombre de origen malí fue detenido de manera violenta por personal de seguridad del aeropuerto

“La presencia de humo obligó a evacuar la terminal por razones de seguridad. Se llegó rápidamente a la zona afectada y se controló el fuego. Las operaciones del aeropuerto continuaron sin interrupciones significativas del tráfico aéreo", indicó el departamento de Bomberos de Milán.

La Policía del aeropuerto detuvo al agresor en la zona donde provocó los destrozos y debió emplear la violencia para reducirlo. De acuerdo a lo informado, se trata de un hombre de 26 años, nacido en Mali, que cuenta con residencia en Italia por un permiso de protección internacional válido hasta 2027.

Según las autoridades, el hombre no tenía antecedentes penales, aunque ahora deberá enfrentar cargos ante la Justicia por los destrozos provocados en el aeropuerto.

Temas relacionados:

Te puede interesar