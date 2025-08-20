Donald Trump afirma que el ataque a Irán evitó que tuviera armas nucleares

Trump aseguró que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) le informó que esas bases “ya no existen” y que Teherán no estaría desarrollando armas en este momento.

iran-estadosunidos-daños-efe.jpg Imagen satelital de Maxar Technologies que muestra el daño de ataque de Estados Unidos, a la instalación de Isfahán, pieza clave del programa nuclear de Irán, el 22 de junio de 2025. Crédito: EFE/Maxar Technologies.

Expertos en Estados Unidos cuestionan a Trump

Pese a las declaraciones de Donald Trump, especialistas y el propio OIEA han puesto en duda el impacto real del ataque. Señalan que los daños podrían no haber sido definitivos y que el programa nuclear iraní todavía tendría capacidad para reactivarse.

Con estas afirmaciones, Trump busca reforzar su imagen de firmeza frente a Irán, aunque la efectividad de la ofensiva sigue siendo tema de debate en Estados Unidos.