El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si su país no hubiera bombardeado instalaciones nucleares iraníes en junio, Irán habría obtenido armas nucleares en apenas cuatro semanas. Según sus palabras, los ayatolás “las habrían usado” contra sus enemigos, según informó EFE.
Donald Trump afirma que el ataque a Irán evitó que tuviera armas nucleares
Donald Trump asegura que el ataque a las instalaciones de Irán impidió armas nucleares. Expertos en Estados Unidos cuestionan su alcance