Donald Trump afirma que el ataque a Irán evitó que tuviera armas nucleares

Donald Trump asegura que el ataque a las instalaciones de Irán impidió armas nucleares. Expertos en Estados Unidos cuestionan su alcance

Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si su país no hubiera bombardeado instalaciones nucleares iraníes en junio, Irán habría obtenido armas nucleares en apenas cuatro semanas. Según sus palabras, los ayatolás “las habrían usado” contra sus enemigos, según informó EFE.

El comentario se produjo en una entrevista radial con el analista conservador Mark Levit, donde Trump se refirió a la “Operación Martillo de Medianoche”. Esa ofensiva de la Fuerza Aérea estadounidense destruyó, según él, tres centros nucleares clave en territorio iraní.

La “Operación Martillo de Medianoche” y sus dudas

La acción militar se ejecutó el 21 de junio como represalia a ataques previos de Irán contra Israel, en los que fueron bombardeados los mismos sitios nucleares y murieron miembros de la Guardia Republicana.

Trump aseguró que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) le informó que esas bases “ya no existen” y que Teherán no estaría desarrollando armas en este momento.

Imagen satelital de Maxar Technologies que muestra el daño de ataque de Estados Unidos, a la instalación de Isfahán, pieza clave del programa nuclear de Irán, el 22 de junio de 2025. Crédito: EFE/Maxar Technologies.

Expertos en Estados Unidos cuestionan a Trump

Pese a las declaraciones de Donald Trump, especialistas y el propio OIEA han puesto en duda el impacto real del ataque. Señalan que los daños podrían no haber sido definitivos y que el programa nuclear iraní todavía tendría capacidad para reactivarse.

Con estas afirmaciones, Trump busca reforzar su imagen de firmeza frente a Irán, aunque la efectividad de la ofensiva sigue siendo tema de debate en Estados Unidos.

