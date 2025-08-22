Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $31.000 se puede conseguir un buen plato de salmón a la crema, que consiste en acompañamiento de limón y alcaparra con papas españolas, según reza en su variado menú.

bodegón caravaggio 2 El Bodegón Carvaggio ofrece opciones en salmón. Foto: Google Maps.

Caravaggio ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran ojo de bife, matambrito de cerdo a la pizza, pollo al ajillo, pollo al champiñón y pesca del día con vegetales grillados.

El bodegón está ubicado sobre calle Perón al 4,486, en las inmediaciones del Parque Centenario donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.