El Bodegón Carvaggio ofrece opciones en salmón.

Foto: Google Maps.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un buen plato de salmón, algo poco frecuente en los locales de este tipo.

Este bodegón está ubicado en las afueras de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de un plato sabroso como lo es el salmón. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón caravaggio 3
El bodegón para comer salmón

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Caravaggio. En este mítico lugar donde el pescado salmón es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $31.000 se puede conseguir un buen plato de salmón a la crema, que consiste en acompañamiento de limón y alcaparra con papas españolas, según reza en su variado menú.

bodegón caravaggio 2
Caravaggio ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran ojo de bife, matambrito de cerdo a la pizza, pollo al ajillo, pollo al champiñón y pesca del día con vegetales grillados.

El bodegón está ubicado sobre calle Perón al 4,486, en las inmediaciones del Parque Centenario donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

