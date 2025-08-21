Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $39.900 se puede conseguir esta tabla de picada de fiembres que tiene varios sabores. Entre ellos se destaca jamón crudo nacional, salame chacarero, chorizo candelario, fuet, ajos asados, longaniza, lomito ahumado, bondiola serrana, brie, fontina, sardo, queso azul, boconccinos, aceitunas verdes y negras.
bodegón El Octavo 2
El bodegón que se destaca por sus picadas.
El Octavo ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de sándwiches fríos y calientes, hamburguesas, empanadas al horno de leña, milanesas, pastas y pizzas a la piedra
El bodegón está ubicado sobre calle Bulnes al 1.408, dentro del turístico barrio de Palermo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.