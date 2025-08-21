Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de esta tabla que trae fiambres y otras cosas. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón El Octavo El bodegón que se destaca por sus picadas. Google Maps

El bodegón que ofrece una gran tabla de picada

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Octavo. En este mítico lugar donde la Gran Tabla Octavo es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires