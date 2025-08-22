Gimnnasia y Esgrima viajará finalmente este sábado el mismo día del partido que jugará con Central Norte de Salta.

Este viernes por la mañana comenzó el paro escalonado de actividades de 5 días de los controladores aéreos en aeropuertos de todo el país y hay miles de pasajeros perjudicados. Esta medida afectó y modificó los planes del plantel de Gimnasia y Esgrima, que este sábado se medirá con Central Norte.

La delegación tenía su viaje programado para este viernes a la tarde para disputar el partido por la fecha 29 del torneo de la Primera Nacional ante Central Norte de Salta, fue cancelado y lo hará este sábado a las 14.45.

Ariel Broggi gimnasia y Esgrima..
"Nos cancelaron el vuelo y el plantel viajará este sábado al mediodía a Salta". Así lo afirmó el dirigente Gianni De Marchi a Ovación cuando se lo consultó.

El Lobo tienen previsto llegar cerca de las 16, descansar un rato en el hotel previo al choque ante Central Norte, que se jugará desde las 22. El equipo dirigido por Ariel Broggi tendrá pocas horas de descanso.

Reprogramar el partido era una complicación porque el próximo miércoles 27 de agosto el Mensana deberá jugar con Deportivo Morón el encuentro pendiente de la fecha 20. Tras jugar con Central Norte la delegación viajará a Buenos Aires para enfrentar al Gallito.

Gimnasia y Esgrima tendrá tres partidos seguidos de visitante

Este sábado 23 de agosto, desde las 22, Gimnasia y Esgrima jugará por la fecha 28 ante Central Norte, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, y luego, el miércoles 27, visitará desde las 21.10 a Deportivo Morón, en el partido pendiente de la fecha 20. Finalmente, el lunes 1 de septiembre a las 17.10 jugará en Buenos Aires con Nueva Chicago, por la jornada 29.

gimnasia gonzalez
Gimnasia y Esgrima tiene dos bajas para jugar con Central Norte

Gimnasia y Esgrima no podrá contar con el defensor Facundo Nadalín, quien sufrió un desgarro, ni con el volante Matías Muñoz, sancionado con dos fechas de suspensión. Ismael Cortez y Joel Barboza serían sus remplazantes.

La buena noticia es que puede retornar el defensor Imanol González, tras cumplir una sanción por cinco amarillas.

