El Lobo tienen previsto llegar cerca de las 16, descansar un rato en el hotel previo al choque ante Central Norte, que se jugará desde las 22. El equipo dirigido por Ariel Broggi tendrá pocas horas de descanso.

Reprogramar el partido era una complicación porque el próximo miércoles 27 de agosto el Mensana deberá jugar con Deportivo Morón el encuentro pendiente de la fecha 20. Tras jugar con Central Norte la delegación viajará a Buenos Aires para enfrentar al Gallito.

Gimnasia y Esgrima tendrá tres partidos seguidos de visitante

Este sábado 23 de agosto, desde las 22, Gimnasia y Esgrima jugará por la fecha 28 ante Central Norte, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, y luego, el miércoles 27, visitará desde las 21.10 a Deportivo Morón, en el partido pendiente de la fecha 20. Finalmente, el lunes 1 de septiembre a las 17.10 jugará en Buenos Aires con Nueva Chicago, por la jornada 29.

gimnasia gonzalez Imanol González volverá a ser titular en Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima tiene dos bajas para jugar con Central Norte

Gimnasia y Esgrima no podrá contar con el defensor Facundo Nadalín, quien sufrió un desgarro, ni con el volante Matías Muñoz, sancionado con dos fechas de suspensión. Ismael Cortez y Joel Barboza serían sus remplazantes.

La buena noticia es que puede retornar el defensor Imanol González, tras cumplir una sanción por cinco amarillas.