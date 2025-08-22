La palabra de Alan Velasco tras su primer gol en Boca

Luego de cortar la racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, el mundo Boca se ilusiona con enderezar su rumbo de cara a lo que resta de la temporada.

En este contexto, Alan Velasco se refirió a la importancia de haberse quitado un importante peso de encima: "Fue una semana muy linda para mí, en lo personal y para el equipo que pudimos volver a la victoria".

"Mucho desahogo, porque más allá del gol sentía muchas sensaciones de las cosas malas que había pasado meses atrás o situaciones que no habían salido. Con Unión había tenido una parecida y pasó muy cerca. Las cosas que no salían. Y cuando pasó lo del gol, esa es la sensación", sumó el exjugador de Dallas FC e Indepediente.

Sobre la reacción de su familia, contó: "El domingo estaban todos en mi casa reunidos mirando el partido y cuando terminó me mandaron mensaje, mi papá, mi mamá, mis hermanos y mi novia que me aguanta todos los días. Fue un momento muy lindo y ojalá sigan viniendo momentos así".

alan-velasco-boca La emoción de Velasco tras su primer gol en el Xeneize.

Para finalizar, Velasco se refirió a las emociones que le genera ser jugador de Boca: "Estar en Boca siento un orgullo porque es un lugar donde estoy feliz, mi familia está feliz, mis hermanos, mi familia, mi abuelo, mi abuela, son todos de Boca. Me lo hacen saber cada vez que hablo o me vienen a ver, y que estén es algo muy lindo".