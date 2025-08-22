El futbolista habló tras convertir en Mendoza.

El futbolista habló tras convertir en Mendoza.

Ocho meses pasaron desde su aterrizaje en la institución hasta su primer gol con la camiseta de Boca. Alan Velasco, el hombre de los diez millones de dólares, decoró la goleada de su equipo ante Independiente Rivadavia en Mendoza y se sacó de encima una pesada mochila.

El abrazo eterno con sus compañeros y las lágrimas que escaparon de sus ojos cuando la pelota cruzó la línea son indicadores del descargo del futbolista, el cual fue el encargado de errar el penal que dejó a su equipo sin Copa Libertadores.

alan-velasco-boca-1
Alan Velasco celebró su primer gol en Boca.

Días después del partido ante la Lepra, Alan Velasco habló con El Canal de Boca y graficó sus sensaciones luego de haber podido conquistar su primer gol en el Xeneize.

La palabra de Alan Velasco tras su primer gol en Boca

Luego de cortar la racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, el mundo Boca se ilusiona con enderezar su rumbo de cara a lo que resta de la temporada.

En este contexto, Alan Velasco se refirió a la importancia de haberse quitado un importante peso de encima: "Fue una semana muy linda para mí, en lo personal y para el equipo que pudimos volver a la victoria".

"Mucho desahogo, porque más allá del gol sentía muchas sensaciones de las cosas malas que había pasado meses atrás o situaciones que no habían salido. Con Unión había tenido una parecida y pasó muy cerca. Las cosas que no salían. Y cuando pasó lo del gol, esa es la sensación", sumó el exjugador de Dallas FC e Indepediente.

Sobre la reacción de su familia, contó: "El domingo estaban todos en mi casa reunidos mirando el partido y cuando terminó me mandaron mensaje, mi papá, mi mamá, mis hermanos y mi novia que me aguanta todos los días. Fue un momento muy lindo y ojalá sigan viniendo momentos así".

La emoción de Velasco tras su primer gol en el Xeneize.

Para finalizar, Velasco se refirió a las emociones que le genera ser jugador de Boca: "Estar en Boca siento un orgullo porque es un lugar donde estoy feliz, mi familia está feliz, mis hermanos, mi familia, mi abuelo, mi abuela, son todos de Boca. Me lo hacen saber cada vez que hablo o me vienen a ver, y que estén es algo muy lindo".

