Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Tres días inhabilitado

Ya se acumularon 50 centímetros de nieve en el Paso Cristo Redentor que permanece cerrado

El temporal arrancó el miércoles y este viernes fue más intenso. Las autoridades del corredor informarán cuándo se vuelve a habilitar el Paso Cristo Redentor

Por UNO
En Las Cuevas ya se acumuló medio metro de nieve.

En Las Cuevas ya se acumuló medio metro de nieve.

El Paso Cristo Redentor permaneció cerrado este viernes por las intensas nevadas en la zona de la alta montaña que se estima persistirán durante casi toda la jornada. De hecho, ya se lograron acumular 50 centímetros de nieve del lado argentino, especialmente en la localidad de Las Cuevas, y 70 centímetros en el complejo aduanero Los Libertadores.

La Ruta 7 se encuentra intransitable para todo tipo de vehículos desde Uspallata y hasta la boca del túnel internacional por las precipitaciones níveas y el desprendimiento de rocas, según se detalla en el parte de la Dirección de Vialidad Nacional.

Las imágenes del cruce fronterizo fueron compartidas por prensa de Gendarmería pasado el mediodía, desde donde informaron que este sábado podría habilitarse la circulación en el paso teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para la cordillera.

nieve los libertadores
As&iacute; luc&iacute;a este viernes el complejo aduanero Los Libertadores.

Así lucía este viernes el complejo aduanero Los Libertadores.

Se recomendó transitar con precaución ya que en algunos sectores, como Puente del Inca, la visibilidad se encontraba reducida por el viento blanco. Además se recordó la portación obligatoria de cadenas durante la temporada invernal.

Pronóstico del tiempo en la alta montaña

El pronóstico mostró la persistencia de nevadas en la alta montaña hasta las 22 de este viernes de manera intensa. El temporal arrancó el miércoles, cuando se decidió el cierre del corredor internacional.

Este sábado mejoran las condiciones meteorológicas de forma progresiva a partir de las 6 pero se calcula que pueden registrarse temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, lo que complicaría las tareas de control de hielo sobre la calzada para poder reabrir el Paso Cristo Redentor.

punta de vacas
Punta de Vacas volvi&oacute; a cubrirse de blanco durante esta jornada.

Punta de Vacas volvió a cubrirse de blanco durante esta jornada.

Luego vienen varios días de buen tiempo. Varias páginas especializadas en el tema mostraban sol pleno durante una semana al menos. Obviamente con mínimas y máximas negativas.

Las autoridades del Sistema Cristo Redentor aconsejaron chequear antes de viajar la información de los pasos fronterizos. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.

Temas relacionados:

Te puede interesar