Ya se acumularon 50 centímetros de nieve en el Paso Cristo Redentor que permanece cerrado

nieve los libertadores Así lucía este viernes el complejo aduanero Los Libertadores. Foto: gentileza Gendarmería

Se recomendó transitar con precaución ya que en algunos sectores, como Puente del Inca, la visibilidad se encontraba reducida por el viento blanco. Además se recordó la portación obligatoria de cadenas durante la temporada invernal.

Pronóstico del tiempo en la alta montaña

El pronóstico mostró la persistencia de nevadas en la alta montaña hasta las 22 de este viernes de manera intensa. El temporal arrancó el miércoles, cuando se decidió el cierre del corredor internacional.

Este sábado mejoran las condiciones meteorológicas de forma progresiva a partir de las 6 pero se calcula que pueden registrarse temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, lo que complicaría las tareas de control de hielo sobre la calzada para poder reabrir el Paso Cristo Redentor.

punta de vacas Punta de Vacas volvió a cubrirse de blanco durante esta jornada. Foto: gentileza

Luego vienen varios días de buen tiempo. Varias páginas especializadas en el tema mostraban sol pleno durante una semana al menos. Obviamente con mínimas y máximas negativas.

Las autoridades del Sistema Cristo Redentor aconsejaron chequear antes de viajar la información de los pasos fronterizos. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.