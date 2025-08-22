El Paso Cristo Redentor sumó su tercer día de cierre por intensas nevadas en alta montaña

paso cristo redetor alta montaña paso a chile Este viernes se cumplen tres días de cierre del Paso Cristo Redentor.

Sigue cerrado el paso a Chile por fuertes nevadas

La continuidad de la clausura del Paso Internacional Cristo Redentor para este viernes 22 de agosto, contabiliza el quinto día en las últimas dos semanas. La medida fue tomada este miércoles, debido a los pronósticos de nevadas intensas.

El cierre del viernes 15 de agosto fue polémico: en una primera reunión, las autoridades del paso a Chile habían acordado abrir a las 9 de la mañana y cerrar a las 17, cuando se habían anunciado las nevadas en la alta montaña.

Luego, avisaron que no lo abrirían por decisión de Chile.

El sábado 16, el Paso Internacional abrió porque la ruta se encontraba transitable, pero este lunes 18, volvió a cerrar hasta este martes, que permaneció abierto.

Pero a última hora, el anuncio de un nuevo cierre se sumó a una semana donde la inestabilidad meteorológica fue constante.

Estas determinaciones son polémicas y hasta resistidas por transportistas y empresarios que deben cumplir con el traslado de mercaderías por el corredor internacional.