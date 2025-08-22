Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Reporte

El Paso Cristo Redentor sumó su tercer día de cierre por intensas nevadas en alta montaña

Las coordinaciones argentina y chilena del Paso Cristo Redentor emitieron un nuevo parte sobre la ratificación de la medida para este viernes 22 de agosto

Por UNO
Continúa cerrado el paso a Chile este viernes 22 de agosto.

Continúa cerrado el paso a Chile este viernes 22 de agosto.

Foto: Osvaldo Valle

Por la continuidad de un temporal de nieve, autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor ratificaron que se mantiene el cierre del paso a Chile para este viernes 22 de agosto. Según detalla el informe, la decisión se tomó en conjunto entre ambos países, con el objetivo de cuidar a quienes transitan por alta montaña.

Además y por la inestabilidad meteorológica anunciada en la alta montaña, se verá seriamente afectada la transitabilidad de ambos lados de la ruta internacional. El cierre del complejo fronterizo promedia su tercer día en lo que va de la semana.

Por último, aconsejaron chequear antes de viajar la información de los pasos fronterizos. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.

paso cristo redetor alta montaña paso a chile
Este viernes se cumplen tres d&iacute;as de cierre del Paso Cristo Redentor.

Este viernes se cumplen tres días de cierre del Paso Cristo Redentor.

Sigue cerrado el paso a Chile por fuertes nevadas

La continuidad de la clausura del Paso Internacional Cristo Redentor para este viernes 22 de agosto, contabiliza el quinto día en las últimas dos semanas. La medida fue tomada este miércoles, debido a los pronósticos de nevadas intensas.

El cierre del viernes 15 de agosto fue polémico: en una primera reunión, las autoridades del paso a Chile habían acordado abrir a las 9 de la mañana y cerrar a las 17, cuando se habían anunciado las nevadas en la alta montaña.

Luego, avisaron que no lo abrirían por decisión de Chile.

El sábado 16, el Paso Internacional abrió porque la ruta se encontraba transitable, pero este lunes 18, volvió a cerrar hasta este martes, que permaneció abierto.

Pero a última hora, el anuncio de un nuevo cierre se sumó a una semana donde la inestabilidad meteorológica fue constante.

Estas determinaciones son polémicas y hasta resistidas por transportistas y empresarios que deben cumplir con el traslado de mercaderías por el corredor internacional.

Temas relacionados:

Te puede interesar