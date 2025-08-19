Luego de intensas nevadas

Luego de intensas nevadas, el Paso Cristo Redentor abrirá este martes a las 9.

El Paso Cristo Redentor estuvo cerrado este lunes y las autoridades determinaron reabrirlo este martes tras confirmar una ventana de 24 horas sin nevadas. La habilitación del cruce internacional deberá ser aprovechada por los camioneros y turistas que se movilizan por los caminos en alta montaña, porque será breve. El pronóstico indica que el miércoles habrá nuevas precipitaciones.

El túnel estará habilitado para todo tipo de vehículos en el horario habitual: de 9 a 21. Sin embargo, los conductores deben considerar que el cierre de barrera es a las 19, tanto en Uspallata, del lado argentino, como en Guardia Vieja, del lado chileno.

Paso Cristo Redentor-nieve
El Paso Cristo Redentor estará habilitado este martes, según lo comunicaron autoridades del paso fronterizo.

paso a Chile

Nuevo pronóstico de nevadas en el Paso Cristo Redentor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla un escenario cambiante para el cruce fronterizo. Este lunes concluyó con intensas nevadas que continuaron durante la madrugada, aunque en la mañana del martes amanecerá nublado sin precipitaciones.

La tregua se mantendrá durante el martes, con cielos nublados hasta la noche y vientos leves. Pero el miércoles vuelven las complicaciones, las nevadas regresarán y se intensificarán especialmente el jueves, extendiéndose hasta el viernes por la noche.

El fin de semana promete un respiro con un sábado soleado, mientras que el domingo mantendrá buen tiempo con algunas nubes hacia la tarde-noche.

