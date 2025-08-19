El Paso Cristo Redentor estuvo cerrado este lunes y las autoridades determinaron reabrirlo este martes tras confirmar una ventana de 24 horas sin nevadas. La habilitación del cruce internacional deberá ser aprovechada por los camioneros y turistas que se movilizan por los caminos en alta montaña, porque será breve. El pronóstico indica que el miércoles habrá nuevas precipitaciones.
Confirmaron la reapertura del Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos
El paso a Chile reabrirá este martes luego de confirmarse una ventana de 24 horas sin precipitaciones