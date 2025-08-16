Pasio Cristo Redentor

Enojo de viajeros por el fin de semana largo

El cierre del Paso Cristo Redentor de este viernes 15 coincidió con un fin de semana largo en Argentina, lo que generó un importante malestar entre viajeros, tanto turistas como transportistas.

Pese a que las autoridades argentinas habían confirmado la apertura y las condiciones meteorológicas eran favorables, el gobierno chileno decidió, de manera preventiva, mantener el paso inhabilitado debido a un pronóstico de nevadas.

La medida, comunicada a último momento, tomó por sorpresa a los responsables del SICR y a numerosos conductores que ya se encontraban en la Ruta 7 listos para cruzar la cordillera. Muchos de ellos debieron regresar o reprogramar sus viajes, lo que generó quejas por la falta de coordinación entre ambos países.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar el estado del paso antes de iniciar el trayecto, a través de los canales oficiales, para evitar demoras o contratiempos. El enlace actualizado se encuentra disponible en el sitio web del Sistema Integrado Cristo Redentor.

Pronóstico del tiempo para este sábado

El pronóstico del tiempo indica para este sábado 16 de agosto, que pese a posibles nevadas en la madrugada, estas no continuarán durante el día.

En cuanto a las temperaturas, la máxima llegará a los 5ºC, mientras que la mínima oscilará los -10ºC, con cielo nublado con claros durante la mañana y cubierto durante la tarde y la noche.