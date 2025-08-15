Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
El Paso Cristo Redentor no abrió este viernes por la posibilidad de nevadas en la alta montaña

Las autoridades del Paso Cristo Redentor habían definido un horario por posibles nevadas, pero los chilenos pidieron que se mantenga cerrado todo el día

Por nevadas en la alta montaña, el Paso Cristo Redentor no abrirá este viernes. Foto: Gentileza.

Quienes tenían planeado viajar a Chile o regresar desde el vecino país este viernes, no podrán hacerlo ya que el Paso Cristo Redentor no abrirá debido a la probabilidad de nevadas. Se espera que el funcionamiento se retome el sábado.

En una primera reunión que tuvieron los coordinadores del paso internacional acordaron que habilitarían el tránsito con normalidad a las 9 de este viernes con cierre del túnel a las 17 por el pronóstico de nevadas en la alta montaña para este viernes.

Paso Cristo Redentor Chile Los Libertadores Portada.jpg
Las autoridades chilenas pidieron no abrir el Paso Cristo Redentor durante este viernes por la posibilidad de nevadas. Imagen ilustrativa.

Poco después de anunciar este horario, llegó un nuevo comunicado firmado por el coordinador argentino Justo José Báscolo, en el que indicó: "Se comunica a los usuarios que hoy 15 de agosto se mantuvieron reuniones con las autoridades chilenas y equipos técnicos de ambas Vialidades donde se consensuaron los horarios de transitabilidad segura y consecuente habilitación para el día de hoy".

"Posterior a esto, y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibió una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo del Paso Internacional", terminó el comunicado.

Pronóstico de nevadas en el Paso Cristo Redentor

Debido a un sistema de inestabilidad que se acerca a varias zonas de la provincia, está pronosticada la posibilidad de nevadas débiles para la frontera con Chile.

pronóstico del tiempo paso cristo redentor
Así estará el Paso Cristo Redentor durante los próximos días.

Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan nevadas para la alta montaña desde la tarde de este viernes y se extenderán hasta la madrugada del sábado. Luego mejoran las condiciones y no se observan precipitaciones.

La situación volverá a ocurrir en la noche del domingo y se extenderá durante todo el lunes, y es posible que el Paso Cristo Redentor también cierre ese día.

