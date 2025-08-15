El Paso Cristo Redentor no abrió este viernes por la posibilidad de nevadas en la alta montaña

"Posterior a esto, y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibió una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo del Paso Internacional", terminó el comunicado.

Pronóstico de nevadas en el Paso Cristo Redentor

Debido a un sistema de inestabilidad que se acerca a varias zonas de la provincia, está pronosticada la posibilidad de nevadas débiles para la frontera con Chile.

pronóstico del tiempo paso cristo redentor Así estará el Paso Cristo Redentor durante los próximos días. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan nevadas para la alta montaña desde la tarde de este viernes y se extenderán hasta la madrugada del sábado. Luego mejoran las condiciones y no se observan precipitaciones.

La situación volverá a ocurrir en la noche del domingo y se extenderá durante todo el lunes, y es posible que el Paso Cristo Redentor también cierre ese día.