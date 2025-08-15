En cuestión de semanas, Argentina y Chile volverán a tener la misma hora. Desde el 5 de abril pasado, viajar de Argentina a Chile ha sido un dolor de cabeza con respecto a acostumbrarse a los relojes del país trasandino ya que se cambió el huso horario en ese lado de la cordillera. Pero en las próximas semanas este cambio de hora volverá a sincronizarse y se acabará el problema de cara al verano.
Chile confirmó cuándo volverá a tener el mismo huso horario que Argentina
