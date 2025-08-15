El huso horario en Chile volverá a cambiar.

El huso horario en Chile volverá a cambiar.

En cuestión de semanas, Argentina y Chile volverán a tener la misma hora. Desde el 5 de abril pasado, viajar de Argentina a Chile ha sido un dolor de cabeza con respecto a acostumbrarse a los relojes del país trasandino ya que se cambió el huso horario en ese lado de la cordillera. Pero en las próximas semanas este cambio de hora volverá a sincronizarse y se acabará el problema de cara al verano.

El cambio de hora en Chile es un evento que ocurre dos veces al año, marcando la transición entre el horario de verano y el de invierno. Este ajuste busca optimizar el uso de la luz natural y adaptar las actividades diarias a los cambios estacionales.

En marzo pasado, muchos chilenos disfrutaron de las últimas semanas de luz solar prolongada, un beneficio del horario de verano. Pero el 5 de abril pasado se inició el horario de invierno del otro lado de la cordillera.

cambio de horario en chile.jpg
El huso horario en Chile volverá a cambiar.

El huso horario en Chile volverá a cambiar.

Cuándo volverá el mismo huso horario en Chile

En Chile, el huso horario está regulado por el Decreto Supremo 224, que tiene fecha del 13 de agosto de 2022. Esta norma regula el cambio de hora en el país trasandino y establece que el horario de verano estaba vigente hasta el 5 de abril pasado.

El horario de invierno comenzó al finalizar el primer sábado de abril. Ese día, los relojes se atrasaron 60 minutos, es decir, una hora. Con este ajuste, Chile continental, a excepción de la región de Magallanes, adoptó el huso horario GMT-4, equivalente al UTC-4. De esta forma, quedó desfasado por una hora con Argentina.

Paso Pichanen Chile 3.jpg

Pero claro que no se trata de una medida definitiva. Chile volverá a su horario de verano dentro de algunas semanas y de esa forma sus relojes estarán igualados con Argentina. Se confirmó que el nuevo cambio de hora será el próximo sábado 6 de septiembre, un dato que los viajeros que piensen cruzar la cordillera deberán tener en mente.

Temas relacionados:

Te puede interesar