cambio de horario en chile.jpg El huso horario en Chile volverá a cambiar.

Cuándo volverá el mismo huso horario en Chile

En Chile, el huso horario está regulado por el Decreto Supremo 224, que tiene fecha del 13 de agosto de 2022. Esta norma regula el cambio de hora en el país trasandino y establece que el horario de verano estaba vigente hasta el 5 de abril pasado.

El horario de invierno comenzó al finalizar el primer sábado de abril. Ese día, los relojes se atrasaron 60 minutos, es decir, una hora. Con este ajuste, Chile continental, a excepción de la región de Magallanes, adoptó el huso horario GMT-4, equivalente al UTC-4. De esta forma, quedó desfasado por una hora con Argentina.

Paso Pichanen Chile 3.jpg

Pero claro que no se trata de una medida definitiva. Chile volverá a su horario de verano dentro de algunas semanas y de esa forma sus relojes estarán igualados con Argentina. Se confirmó que el nuevo cambio de hora será el próximo sábado 6 de septiembre, un dato que los viajeros que piensen cruzar la cordillera deberán tener en mente.