Por qué hay que lavar las medias blancas con sal y para qué sirve

Para que esto no ocurra, te traemos la solución: la sal común, que todos tenemos en la cocina. Este funciona como un potente blanqueador natural y fijador de color. Cuando se aplica en el lavado de las medias, ayuda a eliminar la suciedad acumulada en las fibras y evita que los tejidos se deterioren con el tiempo.

Además, la sal tiene propiedades antibacterianas que reducen los malos olores, algo muy común en las medias debido a la transpiración de los pies. Al agregar este poderoso ingrediente en el lavado de las medias blancas se consigue:

Recuperar la blancura original de las telas.

Eliminar manchas difíciles de sudor o tierra.

Neutralizar olores gracias a su efecto antibacteriano.

Prolongar la vida útil de las fibras, evitando que se desgasten rápido.

medias blancas Con el tiempo y el desgaste constante de las medias, es común que pierdan su brillo y se vean sucias. Aunque con este truco está solucionado

Cómo poner en práctica este truco de limpieza

El procedimiento es muy simple y no requiere productos químicos agresivos:

Preparar un recipiente con agua tibia. Agregar 2 cucharadas de sal fina y mezclar hasta disolver. Sumergir las medias blancas en la mezcla y dejarlas en remojo durante 30 minutos. Lavar de manera habitual, ya sea a mano o en el lavarropas. Secar al sol, lo que potenciará aún más el efecto blanqueador.

Además de blanquear las medias, la sal es un aliado en otros trucos de lavandería como fijar el color en prendas nuevas, evitar que las telas destiñan o quitar manchas de sudor en remeras claras.