Por qué hay que lavar las medias blancas con sal y para qué sirve

Mantener las medias blancas impecables suele ser una tarea difícil. Con el paso del tiempo, el sudor, el roce con el calzado y los lavados frecuentes hacen que pierdan su color original y adquieran un tono amarillento o grisáceo. Sin embargo, existe un truco casero muy sencillo que puede ayudarte a devolverles la blancura: poner sal en las medias al lavarlas.
Estos accesorios de los pies son un elemento básico en el placar de muchas personas, ya sea para vestir un atuendo sofisticado o para el uso diario. No obstante, con el tiempo y el desgaste constante de estas prendas, es común que pierdan su brillo y se vean sucias.
Para que esto no ocurra, te traemos la solución: la sal común, que todos tenemos en la cocina. Este funciona como un potente blanqueador natural y fijador de color. Cuando se aplica en el lavado de las medias, ayuda a eliminar la suciedad acumulada en las fibras y evita que los tejidos se deterioren con el tiempo.
Además, la sal tiene propiedades antibacterianas que reducen los malos olores, algo muy común en las medias debido a la transpiración de los pies. Al agregar este poderoso ingrediente en el lavado de las medias blancas se consigue:
El procedimiento es muy simple y no requiere productos químicos agresivos:
Además de blanquear las medias, la sal es un aliado en otros trucos de lavandería como fijar el color en prendas nuevas, evitar que las telas destiñan o quitar manchas de sudor en remeras claras.