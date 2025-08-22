Inicio Sociedad sal
Por qué hay que lavar las medias blancas con sal y para qué sirve

El truco de poner sal en las medias blancas al lavarlas es una solución casera, económica y efectiva para mantenerlas limpias, sin olor y con un aspecto nuevo

Martina Baiardi
Cuando vayas a hacer una lavada de ropa, ya sea a mano o en el lavarropas, procura añadir un puñado de sal, sobre todo en las medias y verás que los colores son más brillantes. Este truco de limpieza es especialmente eficaz con la ropa blanca.

Mantener las medias blancas impecables suele ser una tarea difícil. Con el paso del tiempo, el sudor, el roce con el calzado y los lavados frecuentes hacen que pierdan su color original y adquieran un tono amarillento o grisáceo. Sin embargo, existe un truco casero muy sencillo que puede ayudarte a devolverles la blancura: poner sal en las medias al lavarlas.

Para qué sirve lavar las medias blancas con sal

La sal es un ingrediente fundamental para las comidas pero también resulta ser muy completo para otras cosas, por ejemplo es muy efectivo para la limpieza de la ropa

Estos accesorios de los pies son un elemento básico en el placar de muchas personas, ya sea para vestir un atuendo sofisticado o para el uso diario. No obstante, con el tiempo y el desgaste constante de estas prendas, es común que pierdan su brillo y se vean sucias.

Para que esto no ocurra, te traemos la solución: la sal común, que todos tenemos en la cocina. Este funciona como un potente blanqueador natural y fijador de color. Cuando se aplica en el lavado de las medias, ayuda a eliminar la suciedad acumulada en las fibras y evita que los tejidos se deterioren con el tiempo.

Además, la sal tiene propiedades antibacterianas que reducen los malos olores, algo muy común en las medias debido a la transpiración de los pies. Al agregar este poderoso ingrediente en el lavado de las medias blancas se consigue:

  • Recuperar la blancura original de las telas.
  • Eliminar manchas difíciles de sudor o tierra.
  • Neutralizar olores gracias a su efecto antibacteriano.
  • Prolongar la vida útil de las fibras, evitando que se desgasten rápido.
Con el tiempo y el desgaste constante de las medias, es común que pierdan su brillo y se vean sucias. Aunque con este truco está solucionado

Cómo poner en práctica este truco de limpieza

El procedimiento es muy simple y no requiere productos químicos agresivos:

  1. Preparar un recipiente con agua tibia.
  2. Agregar 2 cucharadas de sal fina y mezclar hasta disolver.
  3. Sumergir las medias blancas en la mezcla y dejarlas en remojo durante 30 minutos.
  4. Lavar de manera habitual, ya sea a mano o en el lavarropas.
  5. Secar al sol, lo que potenciará aún más el efecto blanqueador.

Además de blanquear las medias, la sal es un aliado en otros trucos de lavandería como fijar el color en prendas nuevas, evitar que las telas destiñan o quitar manchas de sudor en remeras claras.

