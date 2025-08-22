El Grupo Fecovita desembarca en Buenos Aires con sus vinos

Sobre la situación vitivinícola actual, el presidente de Fecovita manifestó que “tuvimos una cosecha récord para el sistema. nuestros productores integrados han entregado más de 3 millones de quintales de uva al sistema,” y se mostró optimista en lo que viene, “vemos que poco a poco el consumo se está reactivando y esperamos que el vino no sea la excepción.”

Sobre Grupo Fecovita

Grupo Fecovita es uno de los principales grupos vitivinícolas a nivel mundial. Nuclea a más de 5.000 productores integrados en 29 cooperativas, que trabajan unas 25.000 hectáreas de viñedos en las zonas vitivinícolas más apreciadas de Mendoza, generando un futuro sustentable a miles de familias, mediante la inversión genuina, el aporte de la tecnología, la mejora continua de la calidad y la proyección internacional de sus productos, de la mano de marcas emblemáticas.

Da empleo directo a más de 1.000 personas en forma directa y comercializa alrededor del 30% del mercado argentino gracias a su estructura comercial conformada por 11 unidades comerciales, sus más de 1.200 socios estratégicos y una red de distribución que abastece a todo el país. Además, cuenta con 2 oficinas en el exterior y exporta sus productos a más de 40 países.